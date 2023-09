El papá del 'Dibu' Martínez reveló lo que no le perdona a su hijo: "Cambió"

"Beto", papá de Emiliano "Dibu" Martínez, habló en Navarro 2023 y reveló qué es lo que no le perdona a su hijo tras ser campeón del mundo con la Selección Argentina en Qatar 2022.

El papá del 'Dibu' Martínez reveló lo que no le perdona a su hijo

El papá del 'Dibu' Martínez reveló lo que no le perdona a su hijo

El padre de Emiliano "Dibu" Martínez habló este miércoles 13 de septiembre en Navarro 2023 en El Destape TV y dio detalles de qué es lo que no le perdona a su hijo luego de gritar campeón del mundo en Qatar 2022. "Beto", no tuvo filtro al hablar del arquero argentino que se lució en los penales contra Países Bajos en cuartos y en la final contra Francia. Al margen del "palito", su papá también lo llenó de elogios por sus logros en su carrera deportiva.

En la mencionada entrevista, Martínez se mostró muy contento con la actualidad del arquero y todo el equipo que dirige Lionel Scaloni. Sobre lo que genera el guardameta surgido de Independiente, su padre lanzó: "Este loco lindo hizo locuras que a los chicos les encanto. Siempre hace algo lindo porque los chicos se reflejan en el". Sin embargo, lo más llamativo fue lo que dijo sobre lo que todavía no supera del propio "Dibu".

Sobre lo que no le perdonará al propio Martínez, "Beto" fue muy claro y contundente: "Me cambio a mí, porque antes era el 'Beto' Martínez, ahora soy el papá del Dibu”. La Copa América 2021, la Finalissima y el Mundial de Qatar 2022 fueron los logros del portero en poco más de un año y medio, por los que sin dudas se convirtió en un referente del elenco nacional. Por supuesto, su propio padre no se guardó nada a la hora de opinar de él.

Si bien el hombre del Aston Villa ganó aún más popularidad tras ganar tres trofeos con la Selección, nunca olvidó sus orígenes: "Emi sigue siendo el mismo de siempre, no te va a mirar por arriba del hombro. Le encantaría caminar por la costa de Mar del plata y tomarse un mate”, aseguró "Beto". Y agregó un detalle desconocido sobre su preparación para la "Albiceleste": "Emiliano entrenó todos los días. Por eso cuando lo convocaron estaba listo".

El Dibu Martínez se sorprendió con un inesperado gesto en Bolivia

Después del encuentro ante Bolivia que terminó en goleada para el equipo argentino, el arquero nacional, Emiliano "Dibu" Martínez lanzó una profunda reflexión luego de haber recibido un gesto que lo emocionó porque casi nunca ocurre. El número 23 argentino habló con la prensa y recordó lo que ocurrió en el estadio Hernando Siles de La Paz antes del triunfo por 3-0 ante Bolivia en ese país.

Asimismo, al ser consultado sobre el partido que se jugó en la altura de La Paz, Dibu Martínez añadió: "Me gustan los desafíos. Siempre buscamos ir por más. Esta Selección ganó todo, pero sigue buscando cosas para mejorar”. Por otro lado, en la misma charla aseguró que al equipo le "gustan los desafíos. Esta Selección, después de ganar todo, busca pequeñas cosas para mejorar. Cada vez que nos juntamos, es como un grupo de escuela que va de viaje. Me encanta pasar tiempo con este equipo".