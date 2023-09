El Dibu Martínez se sorprendió con un inesperado gesto en Bolivia

Emiliano Martínez lanzó una profunda reflexión luego del buen trato de los hinchas de la Selección boliviana.

Después del encuentro ante Bolivia que terminó en goleada para el equipo argentino, el arquero nacional, Emiliano "Dibu" Martínez lanzó una profunda reflexión luego de haber recibido un gesto que lo emocionó porque casi nunca ocurre. El número 23 argentino habló con la prensa y recordó lo que ocurrió en el estadio Hernando Siles de La Paz antes del triunfo por 3-0 ante Bolivia en ese país.

En charla con periodistas, una de las preguntas tuvo que ver con lo que le pasó en la previa del encuentro. Al respecto añadió: "Me sorprendió mucho que me ovacionen". En ese sentido, después de haber sido campeón Mundial y en la Copa América, también luego de los gestos en en los penales, Dibu Martínez se sinceró: "Normalmente no me quieren mucho fuera de Argentina. La gente boliviana coreó mi nombre y le tengo mucho respeto a este país".

Asimismo, al ser consultado sobre el partido que se jugó en la altura de La Paz, Dibu Martínez añadió: "Me gustan los desafíos. Siempre buscamos ir por más. Esta Selección ganó todo, pero sigue buscando cosas para mejorar”. Por otro lado, en la misma charla aseguró que al equipo le "gustan los desafíos. Esta Selección, después de ganar todo, busca pequeñas cosas para mejorar. Cada vez que nos juntamos, es como un grupo de escuela que va de viaje. Me encanta pasar tiempo con este equipo".

Por otro lado, 'Dibu' Martínez se convirtió en el primer arquero de la Selección Argentina que mantiene su valla invicta visitando a Bolivia desde Daniel Carnevali en 1973.

Un papelón: el Pollo Vignolo pasó vergüenza en ESPN imitando una jugada de Messi

Sebastián Vignolo protagonizó un momento por demás vergonzoso al aire de ESPN F90, en el que imitó una jugada de Lionel Messi en el partido de la Selección Argentina ante Ecuador. El duelo correspondiente a la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas de cara al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026 terminó 1 a 0 en favor de la "Albiceleste" y la "Pulga" frotó la lámpara con un golazo de tiro libre. El "Pollo" lo aprovechó en su programa y trató de copiar al astro rosarino.

El famoso periodista nunca estuvo cerca de lograr algo similar a lo que hizo el mejor del mundo. Para colmo, el animador recibió una sutil cargada desde las redes del ciclo cuando compartieron el video del instante en el que ejecutó su remate. "¡Messi hay uno solo!", escribieron en Twitter y dieron detalles de cómo fue la acción de Vignolo en pleno estudio de la señal de Disney.