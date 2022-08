De Paul tuvo un cruce con Lo Celso en medio del partido entre Villarreal y Atlético Madrid

El "submarino amarillo" venció al conjunto que dirige Diego Simeone y, en medo del encuentro, ocurrió un insólito cruce.

En la Liga de España, en el partido entre Atlético Madrid y Villarreal, se dio una llamativa situación entre dos compañeros de la Selección Argentina. Rodrigo De Paul empujó a Giovani Lo Celso cuando estaba saliendo del campo de juego en el partido que el "submarino amarillo" venció al conjunto que dirige Diego Simeone.

Con los argentinos Jerónimo Rulli y Juan Foyth como titulares, el Villarreal se impuso hoy 2 a 0 ante Atlético Madrid, dirigido por su compatriota Diego Simeone, como visitante, y se colocó como uno de los punteros de la Liga de fútbol española, en la continuidad de la segunda fecha del certamen. El mediocampista español Yeremi Pino (28m. ST) abrió el marcador para el equipo valenciano, dos minutos después se retiró lesionado reemplazado por el nigeriano Samuel Chukwueze, y el atacante Gerard Moreno (52m. ST) convirtió el segundo tanto.

En el equipo local fue titular el defensor cordobés Nahuel Molina, ex Boca Juniors, quien se fue expulsado con roja directa a los 48 minutos del segundo tiempo y, en la segunda parte, ingresaron sus compatriotas el mediocampista Rodrigo de Paul, ex Racing Club (16m. ST), y el delantero Ángel Correa, ex San Lorenzo (34m. ST).

Villarreal contó en su formación inicial con el arquero platense Jerónimo Rulli, ex Estudiantes de La Plata, y el defensor Juan Marcos Foyth, ex Tottenham Hotspur de Inglaterra.

La victoria colocó a Villarreal como uno de los punteros del campeonato, con 6 puntos, junto con Real Madrid, Betis y Osasuna, mientras que Atlético bajó a la séptima ubicación y entró en zona de Liga de Conferencia con 3 unidades.

Athletic Bilbao, por su parte, venció a Valencia por 1 a 0, como local, con un gol convertido por el mediocampista español Alex Berenguer, a los 42 minutos de la primera parte. El equipo vasco con el resultado, se ubicó en la sexta posición en zona de Liga de Europa con 4 puntos, mientras que Valencia es noveno con 3 unidades.

Con información de Télam