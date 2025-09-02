Cuándo es el próximo partido de Lionel Messi en Argentina

La Selección Argentina se prepara para vivir una jornada histórica en el Monumental. La Albiceleste recibirá a Venezuela el próximo jueves por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El encuentro tendrá un significado especial que trascenderá el resultado deportivo. Los fanáticos del fútbol argentino podrán presenciar un momento único, con lo que podría ser el último partido de Lionel Messi en un partido oficial en suelo propio.

¿Cuándo vuelve a jugar Messi con la Selección Argentina?

El partido entre Argentina y Venezuela se disputará el jueves 4 de septiembre del 2025 desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental de Buenos Aires. La transmisión en vivo en la televisión estará a cargo de Telefe, TyC Sports y DSports para todo el territorio argentino. El árbitro designado para dirigir el encuentro es el chileno Piero Maza. Los hinchas podrán seguir las incidencias del partido tanto en televisión abierta como en las plataformas de cable y streaming.

Este encuentro marcará el último partido oficial de Lionel Messi en Argentina por Eliminatorias Sudamericanas. El capitán de la Albiceleste confirmó esta información tras la victoria de Inter Miami en la semifinal de la Leagues Cup. "Va a ser especial, va a ser un partido muy especial para mí porque es el último de Eliminatorias", declaró el astro rosarino. Messi adelantó que estará acompañado por toda su familia en esta ocasión tan particular.

Argentina ya tiene su lugar asegurado en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 tras liderar las Eliminatorias con autoridad. El equipo de Lionel Scaloni suma 35 puntos en la tabla de posiciones, con diez unidades de ventaja sobre sus escoltas Ecuador y Brasil. Esta holgada clasificación permite que el cuerpo técnico pueda probar variantes tácticas y dar rodaje a jugadores menos habituales. El partido ante Venezuela servirá como preparación sin la presión de necesitar puntos.

Venezuela llega a este compromiso con objetivos completamente diferentes a los argentinos. La Vinotinto se encuentra en zona de repechaje y sueña con clasificar por primera vez en su historia a una Copa del Mundo. El equipo dirigido por Fernando Batista necesita sumar puntos para mantener vivas sus esperanzas de alcanzar el Mundial 2026. Los venezolanos saben que enfrentar a Argentina en Buenos Aires representa uno de los desafíos más complicados de las Eliminatorias.

Las entradas para el partido salieron a la venta el miércoles 27 de agosto a través de la plataforma Deportick. Los precios oscilan entre $20.000 para menores en la popular y $480.000 para las plateas San Martín y Belgrano media. La expectativa por presenciar el último partido eliminatorio de Messi en territorio argentino generó una alta demanda de localidades. El estadio Monumental se prepara para recibir a más de 80.000 espectadores en esta noche especial.

Después del encuentro ante Venezuela, Argentina cerrará su participación en las Eliminatorias visitando a Ecuador el martes 9 de septiembre en Quito. Este será el último partido de la fase clasificatoria para el Mundial 2026, aunque se disputará en territorio ecuatoriano. Los dos equipos llegan a estos compromisos finales ya clasificados al torneo mundial. El futuro de Messi con la Selección quedará definido después de la Copa del Mundo del año próximo.