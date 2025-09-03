Cuando es el Mundial de Estados Unidos 2026: cuanto falta desde septiembre 2025

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 está cada vez más cerca. Los fanáticos del fútbol ya comienzan a marcar sus calendarios para la próxima Copa del Mundo que actualmente defiende la Selección Argentina. El evento deportivo más importante del planeta se disputará nuevamente en el continente americano después de más de tres décadas.

Fecha de inicio y duración del Mundial 2026

El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá comenzará el 11 de junio de 2026. La fecha marca el inicio de la vigésima tercera edición de la Copa del Mundo FIFA. El torneo se extenderá durante 38 días consecutivos hasta su finalización el 19 de julio de 2026. La final se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, con capacidad para más de 82 mil espectadores.

El formato del torneo será completamente renovado respecto a ediciones anteriores. Un total de 48 selecciones participarán por primera vez en la historia de los mundiales. Los equipos se dividirán en 12 grupos de cuatro integrantes cada uno. Se disputarán 104 partidos en total, lo que representa 40 encuentros más que en Qatar 2022.

Desde septiembre de 2025 restan aproximadamente nueve meses para el inicio del Mundial 2026. El tiempo de espera se acorta considerablemente para los aficionados que ya comenzaron sus planes de viaje. Los organizadores recomiendan iniciar los trámites de visado con suficiente anticipación debido a la alta demanda esperada. Las tres naciones anfitrionas se preparan para recibir millones de visitantes durante el evento.

Estados Unidos será el país que más partidos albergará con 78 encuentros programados. México recibirá 13 partidos en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara. Canadá también organizará 13 encuentros repartidos entre Toronto y Vancouver. El sorteo de grupos se realizará el 5 de diciembre de 2025 en Washington D.C., definiendo los cruces iniciales del torneo.

La preparación logística para el evento ya se encuentra en marcha en las 16 ciudades sede. Los estadios seleccionados cuentan con una capacidad promedio de 68 mil localidades. El Estadio Azteca de Ciudad de México se convertirá en el primero en albergar tres Copas del Mundo en la historia. Las eliminatorias sudamericanas para el Mundial 2026 finalizarán en septiembre de 2025, justo antes del último tramo hacia el torneo.