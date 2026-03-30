Causa AFA: las 5 claves para entender el procesamiento del Chiqui Tapia

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio "Chiqui" Tapia, y el tesorero de la institución, Pablo Toviggino, fueron procesados en la causa que se los investiga por presunta retención y omisión de depósitos de impuestos y contribuciones por más de $19.000 millones entre 2024 y 2025. Desde hace varias semanas, la cúpula de la AFA es apuntada por la Justicia por diferentes situaciones y, en este caso, el juez en lo penal económico, Diego Amarante, tomó la decisión de procesarlo y, además de embargar a la entidad.

¿De qué se lo acusa a Chiqui Tapia?

El juez en lo penal y económico, Diego Amarante, procesó a la cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino. En este caso, Claudio Tapia fue procesado porque el magistrado considera que existen elementos suficiente para vincularlo con presuntas irregularidades vinculadas el manejo de aportes y recursos dentro del sistema futbolístico. En un largo escrito, el juez considera que las contribuciones omitidas o, incluso, retenidas están cerca de los $20.000 millones dentro del año 2024 y 2025. En este sentido, también apuntó a que Cristian Malaspina (actual secretario general y presidente de Argentinos Juniors) junto con los ex directivos Víctor Blanco (ex mandatario de Racing) y Gustavo Roberto Lorenzo sean procesados por considerarlos responsables del delito de "apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social".

¿Cómo afecta la decisión a la Asociación del Fútbol Argentino?

En la misma resolución, Diego Amarante confirmó que dispuso de un embargo por 350 millones de pesos a los implicados. En este punto, la Asociación del Fútbol Argentino fue embargada en 350 millones de pesos, la hacerla respoonsable como persona jurídica de apropiación indebida de tributos agravados. No obstante, no hay otro tipo de decisión que afecte a la institución para las próximas competencias que tiene que llevar adelante o, incluso, para que pueda desarrollar cualquiera de sus actividades.

La situación procesal de Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

Tanto el tesorero, Pablo Toviggino, como el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio Chiqui Tapia fueron embargados por la misma cantidad de dinero. Sin embargo, el dato más complicado para ambos dirigentes pasa por la situación que les toca aceptar a menos de tres meses de la Copa del Mundo. El presidente de la AFA tiene la prohibición de salir del país y, al igual que Toviggino, no pueden asistir a ningún evento fuera del territorio nacional, por lo cual la presencia en el Mundial que se lleva adelante en Estados Unidos, Canadá y México empieza a estar en duda, ya que -por ejemplo- le prohibieron al mandatario viajar a Venezuela para una serie de actividades.

En este caso, otras de las sanciones que caen sobre Claudio Tapia y Toviggino tiene que ver con que no pueden irse de sus domicilios por más de 72 horas sin pedir permiso y, además, tienen prohibido mudarse sin avisar. Por otro lado, también tienen que presentarse si son citados a declarar. Por el lado de Lorenzo tiene el embargo por la misma cantidad de dinero, mientras que Malaspina y Blanco es por 150 millones de pesos cada uno. En este punto, todos tienen habilitados la salida al país, pero el resto de los condicionamientos son iguales que los de Tapia y Toviggino.

¿Qué sostiene la AFA?

Hace un par de semanas, la AFA sacó una comunicación en sus página oficial en la cual sostenía que la deuda a la que hace referencia Amarante ya está regularizada. Por otro lado, entiende que hay una situación juzgada al respeto en aquel entonces. No obstante, el propio magistrado reconoce en su fallo que la deuda está regularizada o camino a serlo, pero de igual forma hace hincapié en que el delito "se concreta cuando no se paga en tiempo y forma". Bajo esta idea, toma la decisión de procesara el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino y no dejarlo salir del país.

¿Puede quedar eliminada la Selección de un Mundial por la intromisión de la Justicia?

Si bien la FIFA tiene en sus estatutos que existe una desafiliación si existiese una injerencia gubernamental en las asociaciones futbolísticas, en este caso no se puede hablar de una intromisión gubernamental. Ya que hay una investigación judicial que tomando este camino legal no tendría que tener inconvenientes para la Selección Nacional en el Mundial 2026.