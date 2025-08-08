Atlético de Madrid sumó otro delantero para acompañar a Julián Álvarez: los millones que gastó

Atlético de Madrid compró a otro delantero para que compita con Julián Álvarez: los millones de euros que gastó por una figura italiana.

Atlético de Madrid está teniendo un mercado de pases movido y, a días del comienzo de la temporada, acaba de concretar un nuevo refuerzo que competirá por un puesto con Julián Álvarez. Se trata de Giacomo Raspadori, delantero italiano que brilló en la última temporada en el Napoli campeón de la Serie A.

De acuerdo a información de medios italianos y españoles, el "Aleti" alcanzó un acuerdo con Napoli por 25 millones de dólares más otros 4 en variables por la ficha de Raspadori, luego de que el jugador aceptara el contrato ofrecido por el conjunto madridista y le comunicara su decisión de marcharse a los directivos napolitanos.

El jugador surgido en Sassuolo, de 25 años, es otra opción para el ataque de Diego "Cholo" Simeone, tras las llegadas de Thiago Almada (21 millones) y Álex Baena (42 millones desde Villarreal). Si bien ha jugado durante gran parte de su carrera como mediapunta, también puede hacerlo como segundo delantero, ya que por sus características de agilidad, velocidad e inteligencia, puede moverse por todo el frente de ataque.

En la última temporada, Raspadori jugó la mayoría de los 29 partidos con Napoli como acompañante de Romeu Lukaku, goleador del equipo conducido por Antonio Conte. Aunque Simeone ha variado los atacantes la pasada temporada, el noruego Alexander Sørloth es el único con condiciones de centrodelantero nato del plantel, por lo que habrá que esperar si decide juntar al italiano con Julián o ir por otra alternativa.

Raspadori, el delantero que competirá con Julián por un puesto.

Con la llegada del futbolista nacido en Bentivoglio, el "Colchonero" sumó a su octava cara nueva y, en total, lleva gastados 175 millones de euros en el actual mercado. Sin embargo, cabe recordar, que la institución presidida por Enrique Cerezo también recaudó varios millones gracias a la salida de 10 jugadores, entre las que se destacan las ventas de Rodrigo De Paul a Inter Miami, Arthur Vermeeren a RB Leipzig y Samuel Lino al Flamengo.

Los números de Giacomo Raspadori en su carrera

Partidos: 191.

Goles: 36.

Asistencias: 19.

Los refuerzos de Atlético de Madrid para la temporada 2025/2026

Álex Baena – 42 millones de euros - Villarreal

Dávid Hancko – 30 millones de euros - Feyenoord

Johnny Cardoso – 24 millones de euros - Real Betis

Giacomo Raspadori - 22 millones de euroes - Napoli

Thiago Almada – 21 millones de euros - Olympique de Lyon

Matteo Ruggeri – 17 millones de euros - Atalanta

Marc Pubill – 12 millones de euros - Almería

Juan Musso – 3 millones de euros - Atalanta

Santiago Mouriño – 4 millones de euros - Alavés

Clément Lenglet - libre de Barcelona

