Atlético de Madrid sumó otro delantero para acompañar a Julián Álvarez: los millones que gastó

Atlético de Madrid está teniendo un mercado de pases movido y, a días del comienzo de la temporada, acaba de concretar un nuevo refuerzo que competirá por un puesto con Julián Álvarez. Se trata de Giacomo Raspadori, delantero italiano que brilló en la última temporada en el Napoli campeón de la Serie A.
De acuerdo a información de medios italianos y españoles, el "Aleti" alcanzó un acuerdo con Napoli por 25 millones de dólares más otros 4 en variables por la ficha de Raspadori, luego de que el jugador aceptara el contrato ofrecido por el conjunto madridista y le comunicara su decisión de marcharse a los directivos napolitanos.
El jugador surgido en Sassuolo, de 25 años, es otra opción para el ataque de Diego "Cholo" Simeone, tras las llegadas de Thiago Almada (21 millones) y Álex Baena (42 millones desde Villarreal). Si bien ha jugado durante gran parte de su carrera como mediapunta, también puede hacerlo como segundo delantero, ya que por sus características de agilidad, velocidad e inteligencia, puede moverse por todo el frente de ataque.
En la última temporada, Raspadori jugó la mayoría de los 29 partidos con Napoli como acompañante de Romeu Lukaku, goleador del equipo conducido por Antonio Conte. Aunque Simeone ha variado los atacantes la pasada temporada, el noruego Alexander Sørloth es el único con condiciones de centrodelantero nato del plantel, por lo que habrá que esperar si decide juntar al italiano con Julián o ir por otra alternativa.
Con la llegada del futbolista nacido en Bentivoglio, el "Colchonero" sumó a su octava cara nueva y, en total, lleva gastados 175 millones de euros en el actual mercado. Sin embargo, cabe recordar, que la institución presidida por Enrique Cerezo también recaudó varios millones gracias a la salida de 10 jugadores, entre las que se destacan las ventas de Rodrigo De Paul a Inter Miami, Arthur Vermeeren a RB Leipzig y Samuel Lino al Flamengo.
Los números de Giacomo Raspadori en su carrera
- Partidos: 191.
- Goles: 36.
- Asistencias: 19.
Los refuerzos de Atlético de Madrid para la temporada 2025/2026
- Álex Baena – 42 millones de euros - Villarreal
- Dávid Hancko – 30 millones de euros - Feyenoord
- Johnny Cardoso – 24 millones de euros - Real Betis
- Giacomo Raspadori - 22 millones de euroes - Napoli
- Thiago Almada – 21 millones de euros - Olympique de Lyon
- Matteo Ruggeri – 17 millones de euros - Atalanta
- Marc Pubill – 12 millones de euros - Almería
- Juan Musso – 3 millones de euros - Atalanta
- Santiago Mouriño – 4 millones de euros - Alavés
- Clément Lenglet - libre de Barcelona
El calendario en LaLiga de España para el Atlético de Madrid de Julián Álvarez
- Fecha 1 - Espanyol vs. Atlético de Madrid - domingo 17 de agosto a las 16.30 (hora argentina).
- Fecha 2 - Atlético de Madrid vs. Elche - sábado 23 de agosto a las 14.30 (hora argentina)
- Fecha 3 - Alavés vs. Atlético de Madrid - sábado 30 de agosto a las 12 (hora argentina).