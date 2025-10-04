Argentina vs Italia por el Mundial Sub 20: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

La Selección Argentina Sub 20 buscará cerrar la fase de grupos con puntaje ideal cuando se enfrente a Italia este sábado en Valparaíso, en un duelo que definirá el primer puesto del Grupo D del Mundial Sub 20. El equipo dirigido por Diego Placente llega con un arranque impecable tras golear 4-1 a Australia y vencer 3-1 a Cuba, con Alejo Sarco como máxima figura y goleador del torneo con tres tantos, mientras que los italianos vienen de desaprovechar una ventaja de 2-0 ante Cuba y terminaron igualando 2-2 en un encuentro decepcionante.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Argentina e Italia, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Argentina e Italia?

El partido entre Argentina e Italia por la tercera fecha del Grupo D del Mundial Sub 20 se jugará este sábado 4 de octubre de 2025, a partir de las 20 (hora argentina) en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, Chile. El encuentro será transmitido en vivo por Telefe y DSports para toda la Argentina y podrá verse también vía streaming a través de MiTelefe y DGO+. El árbitro designado para dirigir este compromiso será el costarricense Keylor Herrera.

La Selección argentina llega a este encuentro con un puntaje perfecto de seis puntos en dos presentaciones, tras haber asegurado su clasificación a los octavos de final con la contundente goleada por 4-1 ante Australia el pasado miércoles. Los dirigidos por Diego Placente habían debutado con el pie derecho al vencer 3-1 a Cuba en la primera jornada, demostrando un gran nivel colectivo y una efectividad ofensiva que los posiciona como uno de los candidatos del torneo.

La gran figura de la Albiceleste en este Mundial Sub 20 es, por ahora, el delantero Alejo Sarco, quien ya anotó tres goles en dos partidos (un doblete ante Cuba y otro tanto frente a Australia) y comparte el liderato de la tabla de goleadores junto con el estadounidense (de origen argentino también) Benjamín Cremaschi. Además, Ian Subiabre también ha sido protagonista con dos goles, mientras que Tomás Pérez y Santino Andino aportaron lo suyo en la última victoria.

A la Selección argentina le alcanzará con un empate para quedarse con la primera posición del grupo, lo que la dejaría bien posicionada de cara a los octavos de final, instancia que disputan todos los primeros y segundos de cada zona, además de los cuatro mejores terceros. De cara a este compromiso, y con la certeza de ya estar en la siguiente fase, se especula que Placente podría guardar a algunas de sus figuras para dosificar esfuerzos pensando en lo que viene.

Italia, por su parte, debutó en el torneo con un ajustado triunfo por 1-0 sobre Australia, demostrando solidez defensiva pero poca profundidad ofensiva. Sin embargo, en la segunda fecha tuvo una muy pobre actuación e igualó 2-2 con Cuba, en un partido que comenzó con una muy buena ventaja de 2-0 pero que finalmente terminó desaprovechando por completo, evidenciando fragilidades defensivas y falta de control en momentos clave del encuentro.

Entre los nombres destacados del plantel dirigido por Carmine Nunziata se destacan Mattia Mosconi, extremo del Inter de Milán, e Ismael Konaté, delantero del Empoli de la Serie A italiana. Los Azzurrini deberán afrontar este compromiso sin Jamal Iddirissou, quien fue expulsado por doble amonestación en el empate ante Cuba y representa una baja sensible para las aspiraciones italianas de quedarse con el primer puesto del grupo.

La Argentina quiere volver a ser protagonista en un Mundial Sub 20, competencia en la que es la máxima ganadora histórica con seis títulos, pero en la que lleva 18 años sin levantar el trofeo ni meterse en las semifinales. El último campeonato de la categoría lo obtuvo en 2007 en Canadá, y desde entonces la Selección ha buscado sin éxito regresar a la elite del fútbol juvenil mundial. Este torneo representa una nueva oportunidad para que la Albiceleste recupere el protagonismo perdido.

Formaciones probables de Argentina e Italia

El técnico de la Selección argentina, Diego Placente, cuenta con una plantilla completa para este encuentro decisivo y podría realizar algunas modificaciones en el once inicial respecto al equipo que goleó a Australia. Con la clasificación a octavos ya asegurada, el entrenador argentino evalúa la posibilidad de rotar jugadores para mantener frescos a sus principales figuras de cara a la siguiente fase del torneo, aunque una victoria con puntaje ideal sería clave para enfrentar al peor tercero de otra zona.

Se espera que Placente mantenga la base del equipo que viene funcionando bien, con Alejo Sarco como referencia ofensiva y máximo goleador, acompañado por Ian Subiabre y Santino Andino en el ataque. En el mediocampo, la dupla de Milton Delgado y Tobías Andrada aportaría equilibrio, mientras que en defensa se mantendría la línea de cuatro con Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tomás Pérez y Juan Manuel Villalba por delante de Santino Barbi en el arco.

Por el lado de Italia, el técnico Carmine Nunziata tiene una baja confirmada para afrontar este compromiso. Jamal Iddirissou no estará disponible tras ser expulsado en el partido ante Cuba, por lo que su lugar en el ataque sería ocupado por Ismael Konaté, delantero del Empoli que tendrá la responsabilidad de liderar la ofensiva italiana junto a Mattia Mosconi, la principal carta ofensiva de los Azzurrini.

Se anticipa que Nunziata realizará un cambio táctico importante respecto a los dos primeros partidos, pasando a un esquema 4-3-2-1 en lugar del dibujo utilizado anteriormente. Alessandro Nunziante se mantendrá en el arco, con una defensa conformada por Jacopo Sardo, Christian Corradi, Andrea Natali y Cristian Cama. En el mediocampo, Emanuele Sala, Mattia Mannini y Javison Idele buscarán controlar el centro del campo, mientras que Marco Romano y Mattia Mosconi tendrían libertad para asociarse detrás de Konaté como único punta de referencia.

Probable formación de Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba; Milton Delgado, Tobías Andrada; Gianluca Prestiani, Álvaro Montoro, Santino Andino; Ian Subiabre.

Probable formación de Italia: Alessandro Nunziante; Jacopo Sardo, Christian Corradi, Andrea Natali, Cristian Cama; Emanuele Sala, Mattia Mannini, Javison Idele; Marco Romano, Mattia Mosconi; Ismael Konaté.

Argentina vs Italia: Ficha técnica