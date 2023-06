Argentina vs. Australia: horario, TV y cómo ver en vivo el amistoso de la Selección

La Selección Argentina se medirá ante Australia en el primer amistoso de la fecha FIFA del mes de junio.

Argentina vs Australia: fecha y hora del partido.

La Selección Argentina vuelve a las canchas y la expectativa es enorme para volver a ver a los campeones del mundo. En esta oportunidad, los dirigidos por Scaloni se verán las caras con un rival reciente y enfrentarán a Australia por el primer amistoso en esta Fecha FIFA. En este artículo repasamos toda la previa: formación, hora y cómo ver el partido y cómo llega cada equipo a este encuentro.

¿Cuándo juega Argentina vs Australia?

La Selección Argentina se enfrentará a Australia en un amistoso internacional. Este encuentro forma parte de la doble fecha FIFA y se jugará este próximo jueves 15 de junio a las 09hs (hora argentina) en el Workers Stadium de Pekín, China. El partido se podrá ver en vivo a través de la transmisión de TyC Sports.

El equipo dirigido por Scaloni realiza su primera gira tras la obtención de la Copa del Mundo, ya que antes jugó sus dos partidos amistosos en suelo local. Tras el partido contra Australia, la selección viajará a Indonesia para disputar el segundo amistoso de la fecha FIFA, ya sin la presencia de Leo Messi que tendrá unas breves vacaciones antes de unirse a su nuevo equipo en la MLS, el Inter de Miami.

Todavía está fresco el recuerdo del último partido entre ambas selecciones, ya que fue durante el Mundial de Qatar por los octavos de final. Australia sorprendió y terminó superando a Dinamarca en la fase de grupos. "La Albiceleste" terminó imponiéndose por 2-1, gracias a los goles de Messi y Julián Álvarez, pero no terminó siendo un encuentro sencillo. No obstante y esta vez, Graham Arnold -el técnico australiano- llevará una convocatoria con muchos jugadores que no disputaron ese encuentro, pensando en la renovación del plantel.

Por el lado de Scaloni, el técnico argentino no se guardará nada y todo parece indicar que jugará el mejor equipo disponible, con la única duda de si Julián Álvarez será titular o en su lugar jugará Nico González. Así, el once titular quedaría de la siguiente manera: Emiliano Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuña; De Paul, Enzo o Paredes, Gio Lo Celso; Messi, Di Maria, Julián Álvarez o Nico González.

Argentina vs Australia: ficha técnica

El último partido fue en el mundial y Argentina se impuso 2 a 1

Fecha: 15 de Junio

Horario: 09:00hs (hora argentina)

Estadio: Workers Stadium, Pekin, China

0TyC Sports (Argentina)

Convocados para el partido Argentina vs Australia