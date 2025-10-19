Video: el golazo de Marruecos ante la Selección Argentina en la final del Mundial Sub 20

Video: Marruecos se puso 1 a 0 ante Argentina en el Mundial Sub 20 con un golazo de Yassir Zabiri.

Marruecos está dando el golpe frente a la Selección Argentina en la final del Mundial Sub 20 que se está disputando en Chile y le gana 2 a 0. A los 12 minutos del primer tiempo, Yassir Zabiri convirtió un golazo de tiro libre que entró en el ángulo superior derecho del arco defendido por Santino Barbi. En la previa, el árbitro italiano Maurizio Mariani revisó un posible penal para el combinado africano, aunque finalmente decidió cobrar la infracción fuera del área a la vez que amonestó al guardameta de Talleres de Córdoba.

A la media hora del encuentro, el delantero del Famalicão de Portugal volvió a convertir para estirar la ventaja, luego de una gran acción individual con asistencia incluida de Othmane Maamma. Para cambiar el rumbo de las acciones, el entrenador albiceleste Diego Placente decidió hacer un cambio: Mateo Silvetti ingresó por Valentino Acuña antes del entretiempo.

¿Cuándo juegan la Selección Argentina y Marruecos por la final del Mundial Sub 20?

El partido entre Argentina y Marruecos por la final del Mundial FIFA Sub 20 se jugará este domingo 19 de octubre de 2025, a partir de las 20 horas de Argentina en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, de Santiago de Chile. El encuentro será transmitido en vivo en la televisión por DSports y Telefe para toda Argentina y podrá verse también vía streaming online a través de DGO+, MiTelefe, Telecentro Play y Cablevisión Flow. El árbitro principal del partido será el italiano Maurizio Mariani.

El recorrido de la Selección Argentina Sub 20 en el Mundial de Chile 2025

Argentina 3-1 Cuba | Primera fecha | Grupo D.

3-1 Cuba | Primera fecha | Grupo D. Argentina 4-1 Australia | Segunda fecha | Grupo D.

4-1 Australia | Segunda fecha | Grupo D. Argentina 1-0 Italia | Tercera fecha | Grupo D.

1-0 Italia | Tercera fecha | Grupo D. Argentina 3-1 Nigeria | Octavos de final.

3-1 Nigeria | Octavos de final. Argentina 2-0 México | Cuartos de final.

Argentina 1-0 Colombia | Semifinales.

Noticia en desarrollo...