Los máximos goleadores de la historia de la Selección Argentina de fútbol.

La Selección Argentina mayor de fútbol es una de las principales potencias a nivel mundial porque ha tenido cracks de todo tipo a lo largo de su historia. Por lo tanto, vale la pena repasar quiénes son los máximos goleadores con esta camiseta con el correr de los años.

Con Lionel Messi, Diego Maradona y Gabriel Batistuta incluidos, la nómina incluye fundamentalmente a aquellos delanteros y volantes ofensivos que más veces vistieron estos colores, con algunas sorpresas y apellidos inesperados. Tras los títulos obtenidos en el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América de Estados Unidos 2024, conocé qué futbolistas y exfutbolistas están al tope de este ranking de lujo, repleto de jerarquía individual.

Quiénes son los máximos goleadores de la historia de la Selección Argentina

*Actualizado al 16 de junio de 2026.

1- Lionel Messi: 117 goles - Es el máximo goleador de los Mundiales con 13

Leo Messi, el máximo goleador histórico de la Selección Argentina.

El delantero de 36 años los anotó en 199 partidos en total. Desde que debutó en 2005, conquistó cuatro títulos oficiales: las Copas América 2021 y 2024, La Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar 2022. Luego de su quinta Copa del Mundo, la vigencia del atacante de Inter Miami es tal que jugará su sexto Mundial con la esperanza de seguir haciendo historia que la 'Albiceleste'. Se trata de un jugador desequilibrante, asistidor y letal a la hora de la definición, al que muchos hasta señalan como el mejor de todos los tiempos.

2- Gabriel Batistuta: 56 goles

Retirado como profesional en 2005, el exdelantero de Boca y River los hizo en 78 encuentros entre 1991 y 2002: tuvo un promedio de 0.72 por compromiso. Además, cosechó cuatro campeonatos: las Copas América de 1991 y 1993, la Copa Rey Fahd 1992 y la Artemio Franchi 1993. Era un artillero a pura potencia, con una fuerza impresionante en su pegada y un "tanque" de área por momentos imparable para los defensores rivales.

3- Sergio "El Kun" Agüero: 41 goles

El exdelantero de Independiente los marcó en 101 cotejos entre 2006 y 2021, con un promedio de 0.41 por partido. Ya retirado, conquistó la Copa América 2021. Se trató de un futbolista talentoso, con la capacidad para anotar pero también para tirarse más atrás como "falso 9", gambetear y armar jugadas.

4- Lautaro Martínez: 37 goles

El delantero que surgió de Racing sigue creciendo en el mundo del fútbol nacional y, con la Celeste y Blanca, sigue sumando goles. Si bien en el Mundial de Qatar no tuvo una gran tarea, lo cierto es que después se convirtió en uno de los delanteros más importantes de Argentina.

5- Hernán Crespo: 35 goles

Entre 1995 y 2007, el exatacante surgido en River los hizo en 64 partidos, con un promedio de 0.55 por duelo. No obstante, le quedó "la espina" de no haber podido salir campeón con "La Albiceleste". Típico centroatacante con olfato para definir y presencia permanente en el área adversaria, se retiró en 2010.

6- Diego Maradona: 34 goles

El exmediapunta, ídolo de Boca, los anotó en 91 cotejos entre 1977 y 1994, con un promedio de 0.37 por partido. Campeón del Mundial 1986 y de la Copa Artemio Franchi 1993, es el mejor jugador de todos los tiempos con esta camiseta y, para muchos, lo es a nivel global también. Retirado en 1997, "El Diez" se destacaba en todos los aspectos del juego: liderazgo, personalidad, desequilibrio individual, asistencias y definición.

7- Gonzalo Higuaín: 31 goles

El delantero ex River, de 34 años, los marcó en 75 encuentros, con un promedio de 0.41 por encuentro. Más allá de su gran efectividad, tampoco ganó títulos con esta camiseta durante su etapa entre 2009 y 2018. Es un "9" clásico, un "faro de área", que se destaca por la potencia y la capacidad para anotar desde casi cualquier sitio en los últimos metros de la cancha.

8- Ángel "Fideo" Di María: 31 goles

El extremo de 35 años que surgió en Rosario Central los anotó desde 2008 en 129 partidos. Después de su quinta y última Copa del Mundo en Qatar, el zurdo brilla por su velocidad, los centros precisos, las asistencias, las gambetas y el desequilibrio individual en los mano a mano. Obtuvo los trofeos de la Copa América 2021, La Finalissima 2022 y el Mundial.

9- Luis Artime: 24 goles

Si bien el exatacante vistió estos colores durante apenas seis años (1961-1967), ese ciclo le alcanzó al ex River e Independiente para meterse en el top diez. Como los consiguió en sólo 25 encuentros, su promedio es impactante y es el más alto: 0.96. Sin embargo, este centrodelantero potente y fuerte físicamente no pudo ser campeón. Se retiró en 1974.

10- Daniel Passarella: 23 goles

La presencia del "Káiser" impresiona porque se trata del único defensor de la lista. Los hizo en 70 duelos, lo que le otorga un altísimo promedio de 0.33. El ex River es uno de los mejores centrales de todos los tiempos: se destacó por la marca, el liderazgo, el cabezazo y la excelente pegada tanto en los penales como en los tiros libres.

En "La Albiceleste" mayor se sostuvo entre 1976 y 1986. Se consagró como el único jugador en la historia en ser campeón del mundo dos veces con Argentina: en 1978 y en 1986. Más allá de que no disputó ningún encuentro en el torneo de México, estuvo en la lista de Carlos Bilardo. Se retiró en 1989.

11- Leopoldo Jacinto Luque: 22 goles

El ex River y Racing los marcó en 45 partidos entre 1975 y 1981, lo que le da un promedio de 0.49. Campeón del Mundial 1978 como local, fue un atacante desequilibrante en el uno contra uno y con poder de fuego en el área rival. Colgó los botines en 1984.