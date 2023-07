San Lorenzo quiere un 9 que Marcelo Gallardo borró en River Plate

San Lorenzo busca reforzar la delantera y ya eligió a un delantero que Marcelo Galalrdo dejó marchar en su último torneo.

San Lorenzo de Almagro sigue buscando opciones para reforzarse y ya tiene un delantero en carpeta: Federico Girotti, quien se marchó de River Plate por no tener lugar con Marcelo Gallardo, es el principal apuntado para la zona de ataque. Los dirigentes aún contemplan la posibilidad de Cristian Tarragona de Gimnasia y Esgrima La Plata.

El "Cuervo" se trajo un importante triunfo de Colombia ante Independiente de Medellín y, con el sueño de continuar avanzando en Copa Sudamericana, Rubén Darío Insúa necesita sumar caras nuevas en un plantel justo. Luego de la salida de Andrés Vombergar al fútbol de Arabia Saudita en plena Liga Profesional, la directiva comenzó a buscar opciones en ese puesto y uno de los que interesa es el jugador de la "T".

La búsqueda de San Lorenzo por Girotti

Según informó el canal TyC Sports, San Lorenzo puso los ojos en Girotti. El futbolista no viene teniendo protagonismo en el equipo cordobés de Javier Gandolfi, luego de recuperarse de una luxación de rótula y la rotura del ligamento interno de su rodilla derecha que sufrió en agosto de 2022, y sería una buena opción para todas las partes.

Girotti es seguido por San Lorenzo.

Tras recuperarse totalmente de su lesión, el jugador tuvo su estreno en el actual torneo argentino en la fecha 21°, cuando disputó solo 4 minutos ante Arsenal. Sin embargo, ante la variedad de opciones que tiene Talleres en la delantera y, sobre todo con el uruguayo Michael Santos, Girotti no volvió a ser convocado y su futuro es una incógnita.

Si bien el centrodelantero, al que la "T" le compró el 50% de su ficha en 2022, viene con poco ritmo futbolístico, a Insúa le interesa por sus cualidades físicas y porque puede ocupar distintos sectores del ataque. Otro dato no menor, que podría acercarlo a Boedo, es que Girotti es cuñando del arquero Augusto Batalla. Una posibilidad es que San Lorenzo pida un préstamos sin cargo, pero con una copción de compra que atraiga al equipo de Córdoba.

Refuerzos San Lorenzo 2023: altas y bajas del mercado de pases

De la mano de Rubén Darío Insúa, San Lorenzo sorprendió con una gran temporada, peleando el campeonato local argentino y teniendo una buena actuación en la Copa Sudamericana. "El Ciclón", a pesar de los problemas económicos que lo aquejan, encontró estabilidad de la mano de su técnico y la idea es utilizar esa base para potenciar al equipo en el último semestre.

En este artículo te contamos la situación actual del mercado de pases para San Lorenzo: los jugadores que se fueron y los que pueden llegar al equipo de Boedo en los próximos días.

El mercado de pases de San Lorenzo: bajas

Hasta ahora, San Lorenzo ha sufrido dos bajas: Federico Gattoni y Andrés Vombergar. El traspaso del defensor fue un tema recurrente durante el verano, ya que Gattoni viajó varias veces a Europa durante la temporada y amenazaba con irse libre en el mercado de fichajes. Sin embargo, San Lorenzo logró llegar a un acuerdo con el jugador y el Sevilla, y lo vendió por 1.500.000 de dólares. Además, el equipo español acordó cederlo a préstamo al Ciclón hasta el 30 de junio.

El ex defensor de San Lorenzo fue oficialmente anunciado como nuevo refuerzo del equipo español el viernes, después de verse obligado a abandonar el Ciclón en la recta final de la Liga Profesional. Gattoni, quien firmó con el Sevilla hasta 2027, habló con los medios y compartió sus sentimientos después de unirse al club. "Entiendo la grandeza y la importancia de este club. Estoy agradecido porque desde el principio todos me brindaron su confianza, y espero poder corresponderles de la misma manera".

Por otro lado, Andrés Vombergar dejó San Lorenzo al rescindir unilateralmente su contrato (que originalmente tenía una duración de 18 meses hasta finales de año) y se fue a probar suerte en el fútbol de los Emiratos Árabes Unidos. El ex jugador del Ciclón ya fue presentado como nuevo refuerzo del Ittihad Kalba.

La salida de Vombergar fue rápida. Después de que los directivos no llegaran a un acuerdo para renovar su contrato, el representante del jugador presentó una oferta irresistible. Así, Vombergar optó por activar la cláusula de rescisión unilateral y se fue sin dejar ni un peso a San Lorenzo, algo que no fue bien recibido por los hinchas. Desde su llegada a mediados de 2022, Vombergar disputó 42 partidos y anotó once goles, aunque tuvo altibajos durante su estadía en Boedo.

San Lorenzo no oficializó ninguna contratación. Según lo que se habla en la prensa, Insúa busca reforzar al equipo, pero sabe que la delicada situación económica hace compleja cualquier negociación.

Son varios los nombres que han sonado en este mercado de pases, el principal fue el de Lucas Pratto. Sin embargo, el experimentado delantero que rescindió su contrato con Vélez y contó que tuvo un llamado del propio Insúa para convencerlo, elegirá otra opción fuera del país.

Otro jugador por el que San Lorenzo está intentando avanzar es por el delantero Lucas Tarragona. El jugador de Gimnasia de La Plata es pretendido también por Independiente. Según los reportes, el manager del club, Matías Caruzzo, está manteniendo reuniones con su representante para acelerar su incorporación.

La otra gran novela que tuvo este mercado fue la incorporación de Jonathan Galván. El defensor de Racing iba a rescindir su contrato para unirse al equipo de Boedo, pero por el momento no pudo llegar a un acuerdo con la dirigencia albiceleste. Sin embargo, parece que es cuestión de tiempo para que se resuelva esta situación y el jugador de 31 años finalmente se incorpore a la plantilla.