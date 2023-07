San Lorenzo, en busca de un delantero de Gimnasia La Plata

San Lorenzo busca un delantero del fútbol argentino para darle el gusto a Rubén Insúa. Tras la salida de Andrés Vombergar, el puesto quedó pocas opciones.

San Lorenzo de Almagro tiene el foco puesto en la Sudamericana y ya eligió un delantero para referozarse: el "Ciclón" negocia por un delantero de Gimnasia y Esgrima La Plata y, en las próximas horas, podría ser la primera cara nueva del plantel.

El primer semestre de San Lorenzo fue más que satisfactorio. Con un plantel plagado de juveniles y pocos jugadores de experiencia, Insùa logró darle una entidad al equipo y pelear la Liga Profesional frente a River Plate. Sin embargo, con la atención en lo que será el duelo de esta noche ante Independiente Medellìn, por 16avos de la Sudamericana, los dirigentes ya comenzaron charlas con sus pares del "Lobo" para darle un gusto al entrenador.

La oferta de San Lorenzo por Cristian Tarragona

Tarragona, cerca de arribar a San Lorenzo.

Con la intempestiva salida de Andrés Vombergar al equipo Al Ittihad Kalba de Emiratos Árabes, el plantel quedó aún más corto de opciones en la delantera y el "Cuervo" empezó a buscar alternativas. El primer nombre que surgió fue el Tarragona, el atacante de 32 años que también es buscado por Independiente.

Según informó el canal TyC Sports, Matías Caruzzo, Manager de San Lorenzo, se reunirá esta misma tarde con dirigentes del "Tripero" para ofrecerles una suma cercana a los 450 mil dólares por la totalidad de su pase. Como al exjugador de Vélez Sarsfield y Termperley finaliza su vínculo el 31 de diciembre de 2023 con el equipo platense, su salida podrìa cerrarse en las próximas horas.

Además, si bien todo indicaba que Jonathan Galván iba a firmar su contrato con San Lorenzo en horas del pasado martes, la situación se complicó porque Racing no envió la recisión del vínculo del exdefensor de Argentinos Juniors. Sin embargo, no habrá mayores incovenientes y se espera que estampe la firma el próximo jueves.

ESPN cargó en vivo a San Lorenzo desde Sportscenter: "¿Cuál es?"

ESPN cargó en vivo a San Lorenzo desde Sportscenter, el noticiero conducido por Pablo Ferreira y Agostina Larocca en su versión matutina en la televisión. El programa contó con la habitual sección de "la línea de cinco", en la que los cronistas de los cinco equipos históricamente denominados "grandes" del fútbol argentino aportan la información de la actualidad de Boca, River, Independiente, Racing y "El Ciclón".

Entonces, desde los móviles de la señal en las instalaciones de los respectivos clubes aparecieron en la pantalla los periodistas deportivos Augusto César, Juan Patricio Balbi, Nicolás Brusco, Tomás Dávila y Leandro "Gurí" Alves. Este último cubre al "Cuervo" y se lo notó incómodo ante un comentario con doble sentido de la conductora al aire.

Mientras los presentadores dialogaban desde el estudio acerca del mercado de pases de cada uno de los equipos con los cronistas que estaban en los clubes, Larocca hizo una broma involuntaria contra la institución de Boedo. "Bueno, Gurí, ¿cuál es la góndola de San Lorenzo?", le preguntó a Alves para seguir con el juego de "las compras" de cada equipo para reforzarse en el segundo semestre de 2023.

Sin embargo, la pregunta se malinterpretó por la histórica burla del resto de los clubes a San Lorenzo por el supermercado Carrefour que funciona donde antes estaba su cancha: el Viejo Gasómetro. A pesar de que "Agos" al principio no se dio cuenta de que su duda se había interpretado para ese lado, al instante cayó y agregó: "Porque ya Dávila dijo... Pensé que iba a traer... No, no, no sea malo, porque usted ya está picante".

"No, estamos hablando de los importados de Juan Patricio (Balbi), de las oportunidades de usted", quiso aclarar Larocca en referencia al mercado de pases. "Dávila creo que queda en el medio entre los importados. No sé a dónde va El Gurí", insistió desde el piso. Mientras todos se reían para mofarse del "Santo", ella le rogó al cronista de Independiente: "No seas malo, Brusco". "Ojo con lo que vas a decir Alves, eh. Te estoy esperando, eh", lo chicaneó el conductor Ferreira.

"Vos sos mala Agostina, eh...", irrumpió Brusco. "No", reaccionó Larocca, tajante. No obstante, Alves prefirió tomarse la situación con humor pese a su notoria incomodidad y cerró el momento con clase: "Mientras... ¡Qué locura! No importa, dejémoslo ahí".