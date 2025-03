Russo encendió la polémica tras el triunfo de Independiente vs. San Lorenzo: "Offside"

Russo encendió la polémica tras el triunfo de Independiente vs. San Lorenzo

San Lorenzo cayó 2 a 1 en el clásico ante Independiente en el Nuevo Gasómetro y una de las polémicas de la tarde tuvo lugar en el segundo grito del elenco de Avellaneda, por la que Miguel Ángel Russo mostró su descontento. Los comandados por Julio Vaccari se adelantaron tempranamente en el marcador con el tanto de Lautaro Millán, pero rápidamente el "Ciclón" lo igualó de penal gracias al gol de Andrés Vombergar. En el complemento llegó el segundo grito del visitante, acción que enfureció al DT.

Felipe Loyola fue el encargado de desnivelar el marcador en favor del "Rojo" a falta de 15 minutos para el final del encuentro en el Pedro Bidegain, pero lo sucedido poco antes de que convierta no pasó desapercibido. Luego del centro de Gabriel Ávalos y el posterior pase atrás de Santiago Salle dirigido a los pies de Santiago Hidalgo, la pelota -por medio del defensor del local Daniel Herrera- derivó en el chileno que definió ante Orlando Gill para desatar la locura en Independiente. Lo que discutió el entrenador fue justamente la posición de Hidalgo, quien en un principio apareció en posición adelantada aunque no tocó el balón.

La bronca de Miguel Ángel Russo en San Lorenzo por el gol de Felipe Loyola para Independiente

"El fútbol es así, hay un montón de cosas que mirar. El segundo gol de ellos en offside, un fuera de juego bien evidente y cuestan todo este tipo de cosas, esbozó "Miguelo" con respecto a dicha acción de juego con el que el "Rojo" tuvo ventaja otra vez en el marcador. A su vez, el DT agregó: "También fue parejo, son dos equipos que vienen peleando arriba y es una lástima porque merecíamos un poco más. Pero forma parte del juego y hay que superarse"

Sufre Russo: el durísimo revés para el DT de San Lorenzo en el mercado de pases

San Lorenzo festejó en el clásico contra Racing en el Nuevo Gasómetro por la octava fecha del Torneo Apertura 2025 del fútbol argentino, pero Miguel Ángel Russo se encontró con un golpazo inesperado unas horas más tarde. El mismo tiene que ver con uno de los futbolistas que estaba en la mira para ser refuerzo en el mercado de pases que se acercaba al club para tener su segunda etapa. Sin embargo, todo se complicó y su vuelta a Boedo está cada vez más lejos de concretarse.

Se trata nada menos que de Jalil Elías, volante central que pertenece al Johor de Malasia, viene de salir campeón de la Liga Profesional con Vélez y estuvo en el "Ciclón" entre 2021 y 2023. Cuando todo indicaba que se sumaría al plantel comandado por "Miguelo" tras realizarse la revisión médica correspondiente, el jugador que representa a la Selección de Siria finalmente no arribaría. Los detalles no tardaron en trascender, pero desde San Lorenzo igualmente no pierden la esperanza de que regrese.