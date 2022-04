Renunció Pedro Troglio tras la decepción de San Lorenzo en Copa Argentina

El Ciclón cayó por penales y quedó eliminado ante Racing de Córdoba, equipo del Federal A. "Tengo que pedirle disculpas a la gente", cerró el DT.

Después de haber quedado eliminado de la Copa Argentina en el debut, ante Racing de Córdoba, equipo del Federal A, el entrenador de San Lorenzo Pedro Troglio decidió dar un paso al costado de la institución de Boedo. En principio, los dirigentes del "Ciclón" le habían ofrecido que continúe hasta mayo -cuando finaliza la Copa de la Liga-, pero el ex técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata tomó la determinación de no seguir.

Tras la decepción en la competencia federal, el DT confirmó su renuncia ante la prensa: "Ya hablé con los dirigentes y manifesté que no voy a seguir. Más allá de que ellos me pidieron que espere hasta mayo, a fines del torneo, pero falta un mes no un partido. Es mucho tiempo, no logro ver en la cancha lo que necesito. Lógicamente es responsabilidad del entrenador. Decidí dar un paso al costado para descomprimir". Y sumó: "Tenía ganas de estar acá pero no a cualquier costo. Pensé que se podía cambiar, lamentablemente no es así".

La renuncia de Troglio:

Después de aclarar que los jugadores están "dolidos" por la determinación, Troglio les agradeció "la predisposición que mostraron" y manifestó: "El contexto del momento es muy duro, no es de tranquilidad. Viene de dos años complicados, con muchos cambios de entrenadores y el clima no es el ideal". Y añadió: "Me encantó estar acá, me trataron de primera. Si ganábamos algún partido más, era más feliz... Es aprendizaje".

En el estadio Juan Gilberto Funes de la ciudad de La Punta, en la provincia de San Luis, los equipos igualaron 1-1 con goles de Ezequiel Cerrutti (CASLA) y Facundo Rivero (Racing). Al cabo de los 90 minutos, definieron el encuentro desde el punto de penal: la "Academia" cordobesa se llevó el pasaje a los 16avos de final al imponerse por 4-2. El arquero Leonardo Rodríguez fue la figura tras atajar los remates de Alejandro Donatti y Agustín Martegani.

Con la salida de Troglio se espera que Fernando Berón, coordinador de las inferiores, esté al frente del equipo como interino hasta tanto el Ciclón encuentre a un nuevo entrenador para ocupar el lugar que queda libre.