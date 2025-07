La crítica decisión de la dirigencia de San Lorenzo en plena crisis institucional

Todo parece indicar que el 'Ciclón' no levantará las inhibiciones de la FIFA.

San Lorenzo atraviesa horas críticas a nivel institucional: mientras continúa en vilo por el escándalo causado por Marcelo Moretti y poco tiempo después de que se suspendiera la reunión para tratar su expulsión por exigencia del Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), la actual dirigencia debe tomar una decisión fundamental. Para afrontar las numerosas deudas y las restricciones que pesan sobre el club, la comisión que preside provisionalmente Julio Lopardo considera una alternativa que afectaría de gran manera al equipo que dirige el técnico Damián Ayude y a sus posibilidades de incorporar jugadores en este mercado de pases.

Todo parece indicar que el 'Ciclón' no levantará las inhibiciones de la FIFA, una acción que implicaría pagar un monto que asciende a los 2.2 millones de dólares. En principio, la institución postergará la resolución de esos compromisos para hacer frente a gastos operativos vinculados a sueldos de futbolistas del plantel profesional y empleados. Esta determinación significa que el equipo ya no podrá realizar más movimientos en el mercado, por lo que no tendrá más refuerzos de cara a la segunda mitad del 2025.

San Lorenzo no levantará las inhibiciones: los motivos y cómo afecta al equipo de Ayude

El principal motivo por el que San Lorenzo no cancelará sus deudas son los pocos ingresos que recibió en estos últimos meses: las salidas de Miguel Ángel Russo, Malcom Braida y Elián Irala fueron un leve alivio para las arcas del club, pero el total del dinero que ingresó no es mayor a tres millones de dólares. La postura que tomará la dirigencia, sin embargo, conlleva un riesgo considerable, ya que las multas por no cumplir con las fechas de pago, los intereses y las costas procesales sumarían grandes porcentajes que agravarían la situación económica y complicarían la posibilidad de saldar esos pasivos a futuro.

Además, el conjunto de Boedo se vería afectado en el plano futbolístico, con un plantel corto conformado por algunos futbolistas de experiencia y varios juveniles. Si bien hay acuerdos de palabra para las llegadas de Leandro Allende y Saúl Salcedo, provenientes de Quilmes y Newell's Old Boys respectivamente, la nómina no tendrá mayores cambios respecto del plantel que llegó a las semifinales del Torneo Apertura. El buen desempeño mostrado durante la primera mitad de año podría verse empañado por la falta de recambio, y el objetivo de clasificar a competiciones internacionales (actualmente el 'Ciclón' tiene un cupo para disputar la Copa Sudamericana 2026) podría desvanecerse.

Sin refuerzos, Ayude se las deberá ingeniar con un plantel corto para competir en el Torneo Clausura.

Por qué San Lorenzo no incorporó refuerzos para este Torneo Clausura

Ante la ya mencionada delicada situación económica de San Lorenzo, la dirigencia comandada por el presidente interino Julio Lopardo tomó la decisión de no incoporar jugadores hasta que hayan levantado sus innhibiciones. Aún no se han levantado las inhibiciones que pesan sobre el club y hasta que eso no se haga no llegará nadie. "Seguir trayendo jugadores que después no se pueden pagar o que al poco tiempo reclamen por falta de pago no es el camino. Vamos a arreglarnos con lo que tenemos, creo que la gente de San Lorenzo lo va a entender. Otra cosa no se puede hacer", explicó el directivo sobre la adopción de esta postura.

Actualmente son cuatro las inhibiciones que posee San Lorenzo, cuyo monto total es de 2,2 millones de dólares más intereses, entre los que se cuentan 1 millón al uruguayo Diego "Torito" Rodríguez, 600 mil a Monterrey por el pase del delantero paraguayo Adam Bareiro, 250 mil al defensor colombiano Cristian Zapata y 250 mil al Austin por el pase de Jhohan Romaña, una de las grandes figuras del "Ciclón" en el pasado semestre.