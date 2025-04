Conmoción en San Lorenzo por lo que reveló Oswaldo Balanta tras el paro cardíaco: "Muy poco"

Conmoción en San Lorenzo por lo que reveló Oswaldo Balanta tras el paro cardíaco

Oswaldo Balanta reapareció luego del paro cardíaco que sufrió en plena práctica de San Lorenzo hace algunas semanas atrás y contó todo lo que vivió desde entonces. El delantero colombiano que estuvo internado durante varios días habló en SportsCenter de ESPN sobre el tiempo que luchó por su vida y cómo está actualmente. Por supuesto, no pierde la ilusión de volver a las canchas y también de hacer su debut con la camiseta del "Ciclón".

Además de contar los detalles de lo que pasó después de aquel día en el que se desplomó en el verde césped, el atacante también reveló que tuvo apoyo por parte de varios de sus compañeros en el club. No sólo ellos estuvieron para él, sino también la dirigencia y hasta el cuerpo técnico comandado por Miguel Ángel Russo. Uno de los que no faltó fue su compatriota Jhohan Romaña, que estuvo para él desde el primer día.

Oswaldo Balanta habló tras el paro cardíaco en una práctica de San Lorenzo

"Siempre ha estado ahí, desde que llegué. El apoyo es constante y fueron a visitarme él, los profesores, los médicos", sostuvo Balanta en la mencionada entrevista en la señal de Disney. Con respecto al regreso, el colombiano agregó: "Después de 3 o 4 meses volvería a empezar, pero despacio. Tengo que seguir con los estudios y de a poco. Ya todos los exámenes que me hicieron salieron muy bien". Por otro lado, el delantero sostuvo que se acuerda "muy poco" y contó que nadie de su familia tuvo un antecedente similar. "Del inicio del entrenamiento, pero no recuerdo mucho. Sólo lo que me han contado, pero nada de la situación. Me contaron todo y estoy agradecido porque todo el mundo se movió muy rápido en la situación".

Oswaldo Balanta habló tras el paro cardíaco sufrido en un entrenamiento con San Lorenzo

Quién es Balanta, el futbolista que se descompensó en una práctica de la Reserva de San Lorenzo

Balanta tuvo su estreno en la Primera de Boca Juniors de Cali en 2022: el equipo disputó la Segunda División de Colombia y él anotó tres goles en 23 partidos, de los cuales siete fueron como titular. A pesar de que estuvo cerca de emigrar a Alemania, con el correr de los meses perdió continuidad y estuvo sin club durante 2024, por lo que llegó al "Cuervo" con poco rodaje.

Según informaron desde San Lorenzo, el colombiano solicitó permiso para entrenarse con la Reserva como jugador libre con el objetivo de un eventual fichaje en mercados de pases futuros. Antes de comenzar con las pruebas futbolísticas y los entrenamientos junto al resto de los jugadores se vio obligado a realizarse los estudios médicos correspondientes para llevar a cabo las exigencias físicas necesarias. Los resultados de dichos exámenes no arrojaron problemas de salud, por lo que se encontraba apto para poder jugar con normalidad.

El mensaje de Oswaldo Balanta tras su recuperación

"De a poco a poco con la recuperación. Gracias a todos", escribió el colombiano en sus redes sociales junto a una foto con su representante. Con una sonrisa en su rostro y la camiseta con el 9 en la espalda, el futbolista muestra signos de ansiedad para su regreso a las canchas. Si bien todavía no debutó oficialmente con la casaca del club, ahora se ilusiona con la posibilidad y más aún con lo sucedido tras su descompensación que preocupó a todos en la institución.