Ayude patea el tablero en San Lorenzo para visitar a Platense: los cambios en el Ciclón

Ayude patea el tablero en San Lorenzo para visitar a Platense por el Clausura

San Lorenzo visitará a Platense este sábado 16 de agosto en el Estadio Ciudad de Vicente López por la quinta fecha del Torneo Clausura y buscará seguir en lo más alto de la Zona B que hoy lidera junto a River Plate con menor diferencia de gol. Para ello, Damián Ayude sabe que sus dirigidos necesitan sumar de a tres y hará cambios en la formación inicial para ir por los tres puntos. Ante la baja de un experimentado del plantel, al DT no le quedará opción que buscar un reemplazo y allí está una de las incógnitas.

Ezequiel Cerutti tiene una molestia muscular que lo marginará de este cruce contra el "Calamar" después de ser titular en la victoria por 1 a 0 ante Vélez Sarsfield en el Nuevo Gasómetro. Ante esta situación, hay dos jugadores que podrían ocupar su lugar pero todavía no está definido quién lo hará. A su vez, en el mediocampo hay otra duda que el técnico todavía no despejó pero que seguramente lo hará poco antes del comienzo del mencionado cotejo que arbitrará Sebastián Nicolás Martínez.

Sin Cerutti, los 11 de San Lorenzo para visitar a San Lorenzo

Además del extremo por el que ingresarían Andrés Vombergar o el joven Agustín Ladstatter, Ayude no contará con Manuel Insaurralde, que viene de ser operado de una fractura en el codo izquierdo que lo dejará afuera de las canchas en varios encuentros. Es probable que Juan Cruz Rattalino ocupe su lugar en el verde césped, aunque también surgió la chance de que sea titular Francisco Perruzzi. De esta manera, el 11 titular sería: Orlando Gill; Fabricio López, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Elías Báez; Nicolás Tripicchio, Ignacio Perruzzi, Rattalino o Perruzzi; Ladstatter o Vombergar, Alexis Cuello, Matías Reali.

Agustín Ladstatter sería titular en Platense vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura

Cuándo juegan Platense vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura: hora, TV y cómo verlo online

El clásico entre el "Calamar" y el "Ciclón" de Boedo se disputará este sábado 16 de agosto desde las 14.15, en el Estadio Ciudad de Vicente López por la quinta fecha del Grupo A del Torneo Clausura 2025. El árbitro del encuentro, que contará con hinchas visitantes, será Sebastián Nicolás Martínez y el último antecedente entre ambos data del Torneo Apertura, en el que el conjunto que será local ganó como visitante por 1 a 0 el pasado mes de mayo con gol de Franco Zapiola para avanzar a la final. La transmisión de dicho encuentro estará a cargo del canal ESPN Premium, mientras que el streaming online irá por la cuenta de Telecentro Play, DGO y Cablevisión Flow, entre otras aplicaciones.

El fixture de San Lorenzo en el Torneo Clausura 2025