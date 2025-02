¿Adiós San Lorenzo? Una figura para Miguel Russo está a punto de irse

San Lorenzo puede perder a un titular para Russo en pleno mercado de pases.

Una figura del San Lorenzo de Miguel Ángel Russo está a punto de marcharse en este mercado de pases, más allá de que el Torneo Apertura 2025 del fútbol argentino está en pleno desarrollo. La ventana todavía no se cerró para el "Ciclón", que negocia con Gremio de Brasil para la probable salida de Jhohan Romaña.

De concretarse la negociación, le quedarían al club de Boedo alrededor de 4.500.000 dólares por el 80% de la ficha, pero todavía resta definir la forma de pago. El equipo brasileño mejorará los plazos en las próximas horas y la operación podría entrar en la etapa final, a la espera de lo que definan la institución liderada por Marcelo Moretti y la entidad gaúcha.

San Lorenzo, a punto de perder a Romaña en el mercado de pases

Gremio está muy cerca de llevarse al zaguero colombiano de 26 años y 1.85 m., que resultó ser uno de los futbolistas más destacados del "Ciclón" en el 2024 y en el arranque del 2025. En esa posición, el club azulgrana cuenta por ahora con las alternativas de Daniel Herrera, Gastón Hernández, Nery Domínguez y Nahuel Arias. Igualmente, Moretti declaró en TyC Sports que por el momento el central es intransferible, aunque si desde Porto Alegre elevan mucho la oferta no se descarta que el protagonista termine inexorablemente en el Brasileirao.

Romaña, cerca de irse de San Lorenzo.

Las estadísticas de Romaña en San Lorenzo

54 partidos oficiales.

1 gol.

20 amonestaciones.

1 expulsión.

Sin títulos obtenidos.

Furia en San Lorenzo por lo que dijo Julio Buffarini

El exdefensor fue uno de los más insultados por los hinchas en los clásicos que, con la camiseta de Boca, disputó contra el Ciclón. La razón principal es que en 2018 se transformó en jugador del equipo xeneize y eso dio bronca a los hinchas del Cuervo ahora aseguró: "Yo no declaré que en Argentina sólo iba a jugar en San Lorenzo".

El lateral derecho aseguró, por otro lado, que el Santo "iba a tener prioridad, por el cariño que le tengo". En este sentido, añadió: "Cuando estaba en Brasil me llamaron para que regrese a préstamo por 6 meses. Yo no podía mover a la familia por ese tiempo. Les dije que me hagan un contrato más largo. ‘Plata para comprarte no tenemos’, contestaron. A los 5 meses ficharon a Víctor Salazar por el doble de lo que pedía São Paulo por mí ¿No era que no tenían para comprarme?".

Por otro lado, Boca fue un dueño de la mitad de su pase por 600.000 dólares. El tema es que, según lo que dijo, Matías Lammens, no se interesó en la vuelta del lateral derecho al club. Entre otras cosas, porque no le interesaba tener un futbolista con un contrato tan alto. Al respecto indicó, en charla con Pasión Azulgrana: “Desde el lado de la dirigencia dijeron que me habían ofrecido el mismo contrato y que yo había elegido ir Boca. Fue mentira, porque San Lorenzo no me ofreció nada. Me terminaron ensuciando”.