Conmoción en el rugby argentino: un jugador convulsionó en pleno partido y se suspendió

Hubo una conmoción absoluta en el rugby argentino por lo que pasó durante un partido disputado en Mar del Plata, Provincia de Buenos Aires. En el marco de la competencia local denominada Torneo Regional Pampeano A, del que participan aquellos equipos de la Unión de Rugby de Mar del Plata, lamentablemente un encuentro debió interrumpirse y fue suspendido.

En plena jornada por la sexta fecha, un jugador tuvo convulsiones en pleno cotejo y el susto fue notorio. Por ese motivo, el choque de la Primera entre Sporting y San Ignacio quedó postergado, aunque por fortuna llegó la tranquilidad con el transcurrir de las horas. El lugar de los hechos fue el IPR Sporting Club, donde el sábado 9 de agosto del 2025 al mediodía era anfitrión de San Ignacio para la Pre Intermedia A, Intermedia y Primera, división en la que marchaba en la primera colocación junto a Mar del Plata Club.

Pocos segundos después de comenzado el choque cerca de las 14 para el partido previo, el de la Intermedia, el árbitro Juan Ignacio Roselló advirtió que uno de los jugadores del local estaba en el piso y convulsionaba. El juvenil, cuya identidad no trascendió, fue atendido en el campo de juego y fue trasladado de urgencia a un hospital de la zona. En dicho sitio, fue estabilizado y permanecerá en observación durante las próximas horas. "El jugador de Sporting clínicamente se encuentra estable", publicó el Canal 8 de Mar del Plata.

Sporting había sido noticia el año pasado, cuando consiguió que la Unión Argentina de Rugby (UAR) suspendiera la final entre Mar del Plata Rugby Club y Universitario de la misma ciudad "Feliz" hasta el esclarecimiento de un expediente disciplinario. La evolución del jugador en cuestión irá dictaminando, de a poco, su estado de salud actual después de la preocupación inicial por él.

