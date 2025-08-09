Macabro hallazgo en Mar del Plata: encuentran un hombre atado y calcinado en un descampado

La Policía Científica trabajó en el lugar recolectando evidencia para identificar a la víctima.

Durante la mañana del viernes, el barrio Las Heras de Mar del Plata se vio conmocionado debido a un macabro y misterioso hallazgo en un descampado: efectivos policiales encontraron el cuerpo de un hombre sin vida, incinerado, con las manos hacia atrás y una soga alrededor del cuello. Según indicaron las autoridades, el cuerpo fue hallado en la intersección de las calles García Lorca y Rufino Inda; a unos 40 metros hacia el interior del terreno, en una zona que- tal como indicaron los vecinos- se utiliza habitualmente para la quema de residuos.

El lugar donde fue hallado el cuerpo calcinado.

El alerta a la policía local se dio tras un llamado al 911 que alertó por la presencia de un cuerpo quemado en el predio y de inmediato, personal del Comando de Patrulla se presentó en el lugar para confirmar la situación. Luego, el aviso se extendió a la Comisaría Decimosexta y se presentó en el terreno la fiscal Romina Díaz, a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N° 6, quien quedó a cargo de la investigación sobre lo sucedido bajo la carátula "averiguación de causales de muerte".

Según indicaron fuentes de la investigación, el cuerpo se encuentra completamente calcinado; razón por la cual, al menos hasta el momento, no se pudo estimar la edad de la víctima. En este difícil contexto, la Policía Científica trabajó en el área recolectando evidencia y pruebas para identificar el cuerpo mientras realizan relevamientos de cámaras de seguridad y dialogan con posibles testigos del barrio, quienes señalaron "una actividad inusual" en el descampado en la noche del jueves.

En diálogo con medios locales, una vecina señaló que, cerca del anochecer, un auto se detuvo en el lugar y descendieron dos personas cargando "un bulto" que colocaron en el basural antes de prenderlo fuego. "Pensamos que estaban quemando basura", señaló. Mientras que un segundo vecino señaló que "es complicado identificarlo por cómo quedó", razón por la que desconoce si pertenece o no al barrio.

Desde el barrio Las Heras sostienen que la quema de desechos en ese punto del descampado "es una práctica habitual" y por ello, no les llamó la atención el humo durante la noche del jueves.

"Siempre vienen, bajan basura y la queman. Es algo de todos los días", agregaron en diálogo con el medio marplatense 0223. El hallazgo se produjo, específicamente, en una zona cubierta de pastizales que es usada como un vertedero improvisado.

¿Cómo ocurrió el hallazgo? Tras la escena observada durante el jueves por la noche por varios residentes del lugar, uno de ellos se acercó al área y descubrió el cuerpo. "No nos hubiésemos imaginado que estaban quemando a una persona", cerró.