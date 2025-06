Batacazo histórico de Los Pumas ante los "Lions" en Dublin

Una sorpresa total se vivió en el rugby nacional. Los Pumas alcanzaron el batacazo histórico y le ganaron 28 a 24 a los British & Irish Lions en el Aviva Stadium de Dublín, en un partido vibrante que quedará en la historia del rugby argentino.

El primer tiempo fue una muestra de la ambición del conjunto argentino, que rápidamente se puso en ventaja con un penal de Tomás Albornoz. Aunque Fin Smith empató de inmediato, el primer try del encuentro fue obra de Ignacio Mendy tras una gran jugada colectiva. Luego, pese a que los locales se pusieron arriba con un try de Bundee Aki, Los Pumas respondieron con determinación y cerraron la etapa inicial con ventaja de 21 a 10 gracias a un penal más de Albornoz y un try del propio apertura, tras una gran jugada de Juan Martín González y Rodrigo Isgró.

En el complemento, los Lions salieron con todo y pasaron al frente tras un try penal y otra conquista de Tadgh Beirne, que dejó el marcador 24 a 21. Además, Los Pumas perdieron temporalmente a Mayco Vivas por amarilla. Pero la reacción argentina no tardó: con el sello del rugby criollo, Albornoz rompió la línea, asistió a Moroni, y este habilitó con una patada a Santiago Cordero, que ganó en velocidad y apoyó el try que selló el 28 a 24 final.

La defensa fue otro de los pilares del triunfo. En los últimos minutos, el conjunto británico avanzó con potencia en busca del try del triunfo, pero una intervención decisiva de Isgró, robando la pelota en un momento límite, aseguró la victoria. El festejo fue conmovedor: Los Pumas vencieron a los British & Irish Lions por primera vez tras el empate histórico de 2005, y lo hicieron en su propia casa.

Con Julián Montoya como capitán y figuras como Pablo Matera, Santi Carreras y Juan Martín González, el equipo argentino demostró estar a la altura del desafío. Este test match, primero del año, marca un auspicioso comienzo de temporada, con la mira puesta en la ventana de julio y el Rugby Championship. La victoria no solo suma confianza: reafirma que Los Pumas están listos para competir de igual a igual con cualquier potencia del mundo.