Papelón en TN con el micrófono abierto cuando fueron a la pausa: "Necesito t..."

Escándalo en vivo en TN.

Un blooper inesperado se coló en la pantalla de TN y rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales. Todo ocurrió cuando el columnista Marcos Novaro anunciaba la salida a un corte comercial y, sin advertir que su micrófono seguía abierto, dejó escapar un comentario que quedó registrado al aire.

“Vamos a un corte y ahora venimos”, dijo Novaro con naturalidad. Sin embargo, segundos después, mientras las imágenes ya habían cambiado, se escuchó con claridad su voz fuera de guion: “Aaaah, yo necesito tomar algo”. El descuido técnico no pasó desapercibido y fue suficiente para que el clip comenzara a circular con velocidad en X e Instagram.

Lejos de generar críticas duras, la situación despertó comentarios cargados de humor y empatía. “Son días de mucho calor, tendría sed”, escribió un usuario. Otro sumó: “¡Qué genio Marcos!”, mientras que alguien más pidió entre risas: “¡Pero denle un vaso de agua a ese pobre hombre!”.

El momento se volvió viral en redes

El fragmento del micrófono abierto fue rápidamente recortado por usuarios y replicado en distintas plataformas, donde acumuló cientos de reacciones en pocas horas. Lejos de generar polémica, el blooper fue tomado con humor y convirtió al periodista en tendencia por un motivo inesperado, sumándose a la lista de deslices televisivos que suelen humanizar a las figuras de los noticieros.