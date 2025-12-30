Sergio Lapegüe se la pudrió a TN.

La salida de Sandra Borghi de la pantalla de El Trece y Todo Noticias no solo marcó el cierre de una etapa profesional, sino que también habilitó una comparación que generó ruido puertas adentro. La despedida de la periodista volvió a poner en foco cómo fueron otros finales de ciclo dentro del canal, entre ellos el de Sergio Lapegüe, quien se fue de TN tras 35 años de trayectoria.

El tema surgió en Lape Social Club, cuando Marina Calabró le preguntó directamente a su conductor cómo había vivido su salida de la señal. La periodista contextualizó la consulta al recordar que Borghi contó con varios minutos al aire para despedirse y, además, recibió un reconocimiento institucional por parte de la gerencia del canal.

La reacción de Lapegüe fue medida, pero contundente. Ante la consulta sobre si había tenido un gesto similar, dejó en claro que su experiencia fue muy distinta. “34 años. No me despidieron todavía, me dieron la oportunidad de hablar dos minutos”, expresó, sin elevar el tono pero con una frase que expuso un malestar que hasta ahora no había verbalizado públicamente.

La diferencia entre la despedida de Sandra Borghi y Sergio Lapegüe de TN

La comparación no terminó ahí. Calabró detalló que la despedida de Borghi incluyó una carta formal enviada por el gerente de noticias de Artear, Ricardo Ravanelli, en la que se destacaban sus 25 años de trayectoria, su pasión por el periodismo de calle y su crecimiento profesional dentro del canal. Ese mensaje fue leído al aire y formó parte del cierre de su etapa en Mediodía Noticias.