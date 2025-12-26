Una figura de América TV disparó contra Luis Novaresio: "Desgraciado"

Una periodista atacó fuerte a Luis Novaresio.

Marina Calabró volvió a quedar en el centro de la escena televisiva con una frase que no pasó desapercibida y que reavivó viejas tensiones en la pantalla de A24. La periodista, referente indiscutida cuando se trata de análisis de rating y movimientos en los canales de noticias, lanzó un comentario explosivo al aire que tuvo como destinatario directo a Luis Novaresio.

Desde su columna en Lape Club Social, el ciclo que conduce Sergio Lapegüe por América TV, Calabró presentó un informe especial con los promedios de audiencia de los canales de noticias durante todo 2025. Según explicó, los datos contemplan la franja de lunes a domingo, de 7 a 24, entre el 1° de enero y el 22 de diciembre.

De acuerdo a esa planilla, TN lideró el año con un promedio de 2,4 puntos, seguido por C5N con 1,9. Más atrás quedaron A24 con 1,21 y La Nación + con 1,09. Fue al desmenuzar los números de A24 cuando llegó el comentario que encendió la polémica. Al destacar quién fue la figura con mejor desempeño dentro de la señal, Calabró lanzó sin filtro: “El líder de A24 fue el desgraciado de Novaresio”, en referencia a Luis Novaresio, quien promedió 1,8 puntos con Buen día A24.

Las tensiones previas entre Marina Calabró y Luis Novaresio

Vale destacar que tiempo atrás Ángel de Brito había revelado en redes sociales que Novaresio habría evitado realizar el pase con Marina Calabró y con Eduardo Feinmann. Según contó el conductor de LAM, el periodista se retiró antes del horario habitual, alegando compromisos, y dejó el intercambio en el aire.