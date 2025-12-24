El desconocido drama de Antonio Laje: "Nos va a terminar llevando puestos".

El clásico pase entre programas en la pantalla de A24 suele ser un momento distendido de camaradería, pero la última edición del año terminó revelando una profunda preocupación de Antonio Laje.

Todo comenzó cuando Luis Novaresio, con intención de cerrar el 2025 con humor, le presentó a su colega un video generado completamente por la computadora. En las imágenes, creadas mediante inteligencia artificial, se podía ver a ambos periodistas en situaciones insólitas: disfrazados de Papá Noel y corriendo por la playa. Sin embargo, lo que buscaba ser un chiste despertó una reacción fatalista en el conductor de la mañana, quien no pudo ocultar su inquietud ante el avance desmedido de la tecnología.

El drama de Antonio Laje

Lejos de quedarse solo con la risa, Laje aprovechó la demostración técnica para lanzar un vaticinio oscuro sobre el destino de la humanidad y las profesiones. "Hoy a la mañana hacía un comentario. La inteligencia artificial nos va a terminar llevando puestos", sentenció con seriedad, para luego reafirmar la frase con énfasis: "Nos va a terminar llevando puestos".

El desconocido drama de Antonio Laje: "Nos va a terminar llevando puestos"-

Novaresio intentó bajar la tensión señalando los detalles imperfectos del video: "Qué sonrisa rara tenemos los dos, ¿no?", comentó, haciendo alusión a los gestos antinaturales que aún tienen estos avatares digitales. Pero Laje advirtió que esa imperfección es solo temporal. "Todavía falta. Todavía le falta un cachito más. Yo creo que la próxima versión de GPT...", deslizó.