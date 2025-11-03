Antonio Laje cruzó a Santilli y le dijo lo que todos piensan del gobierno: "Es todo una...".

El periodista Antonio Laje cruzó en vivo a Diego Santilli, diputado nacional electo de La Libertad Avanza (LLA) y recientemente anunciado como ministro del Interior. Qué le dijo.

Laje se refirió a la designación de Santilli como ministro, tan solo unos días después de que los bonaerenses lo eligieran como diputado. "No quedaron candidatos. Es todo una gran testimonial esta elección que pasó", le dijo Laje en vivo.

"Yo quiero hacer un distingo ahí, Antonio. Yo fui tercer candidato a diputado, eso es lo que firmé y me comprometí. Después me tocó, por la renuncia de un candidato, asumir la candidatura", siguió Diego Santilli:

"Nunca estuvo en mis planes cambiar. Ahora, te convoca el Presidente y tenés que ir", añadió Santilli, quien confirmó que renunciará a la banca que actualmente ocupa en la Cámara de Diputados de la Nación.

Adorni en la Ciudad: la otra gran testimonial de La Libertad Avanza

El de Santilli no es el único caso oficialista en el que un funcionario electo de La Libertad Avanza no asumirá su banca a pesar de ser votado por la sociedad. En mayo, la Ciudad de Buenos Aires eligió nuevos representantes para la Legislatura porteña y Manuel Adorni, entonces vocero de la Presidencia, fue el candidato que más votos obtuvo. Sin embargo, tras la renuncia de Guillermo Francos, Javier Milei lo designó como jefe de Gabinete, por lo que tampoco asumirá en la Legislatura de la Ciudad.