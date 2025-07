Rosario Central cerró a Véliz como refuerzo y arma un "Dream Team" para ser campeón

El "Dream Team" que arma Rosario Central en base a Di María en el fútbol argentino.

Rosario Central acaba de cerrar como refuerzos a Ángel Di María y Alejo Véliz en el mercado de pases, por lo que de a poco conforma un verdadero "Dream Team" para volver a ser campeón del fútbol argentino. De la mano de Ariel Holan como entrenador y con Gonzalo Belloso como presidente, el club intenta sumar otra estrella en su historia, después de haberse consagrado en la Copa de la Liga 2023 con un ídolo como Miguel Ángel Russo en el banco.

Sin competencias internacionales en el segundo semestre del 2025 y ya eliminado de la Copa Argentina, el "Canalla" se enfocará entonces solamente en el Torneo Clausura. Con "Fideo" como la estrella principal y el mencionado joven centrodelantero de regreso desde Europa, el cuadro santafesino se perfila como uno de los máximos candidatos a quedarse con el título doméstico a fin de año.

El equipo ideal de Rosario Central, candidato al título en el Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino

Con una formación que en principio será bajo el esquema del 4-2-3-1 de Holan, en el arco aparece un líder, emblema y referente como Jorge "Fatura" Broun. En la defensa, el lateral derecho titular sería Emanuel Coronel, mientras que la zaga ya está consolidada con Carlos Quintana y Facundo Mallo a pleno físicamente. Sobre el sector izquierdo se perfila el ex Boca Agustín Sández, citado a la Selección de Paraguay en la última convocatoria.

Ya en el mediocampo, la doble contención estaría integrada por futbolistas interesantes como Franco Ibarra y Federico Navarro. Los encargados de crear en tres cuartos de cancha serán Ángel Di María, Ignacio Malcorra y Jáminton Campaz, con Alejo Véliz como la referencia en el área rival.

Alejo Véliz es nuevo refuerzo de Rosario Central, junto a Di María.

El recambio de Rosario Central

En tanto, al menos por ahora hasta que cierre el mercado de pases, Holan tendrá a disposición como probables relevos en el banco de los suplentes a Juan Giménez, Juan Cruz Komar, Tomás O´Connor, Augusto Solari, Enzo Copetti y Maximiliano Lovera, entre otros.

La emoción de Di María en su vuelta a Central

En la conferencia de prensa de presentación en el estadio Gigante de Arroyito, el extremo de 37 años declaró:

“El sueño de volver estaba, lo cumplí, ahora el siguiente es intentar ser campeón con Central y es el deseo que tiene mi familia y yo. Siempre estuvo ese sueño de volver, lo dije muchas veces. En este momento no pienso en el retiro, pienso en jugar, en disfrutar, en seguir al nivel que lo vengo haciendo. Más adelante veré lo del retiro. Sólo quiero ser feliz”.

“Hay que preguntarle a Ariel (Holan) si voy a jugar… Hoy ya entrené, me siento bien, estoy contento de volver a entrenar, estos días de vacaciones fueron pocos, pero también muchos por la ansiedad de estar de vuelta. El sábado va a ser algo muy lindo, después veremos si toca o no jugar contra Godoy Cruz. Seguramente no va a ser más de lo que es, porque cada fin de semana es una locura, y por eso hace que el club sea cada vez más grande”.

"Boca ya me lo hizo sentir, empecé a ver lo que era el fútbol argentino ahí. Después depende de dónde me mueva, de dónde el entrenador me pida jugar, hay muchos más golpes, que se corta más el partido, pero depende de mí para poder sacar mis armas y defenderme de todo eso y poder estar a pleno para ayudar al equipo”.

“Sé lo que es el fútbol argentino, cómo se juega, cómo es todo. Después dependerá de mí, de lo que vaya haciendo dentro de la cancha. Cada uno tendrá su manera de recibirme, si me putean, me putean, y si me aplauden, me aplauden. Hoy tengo la camiseta de Central y es difícil del otro lado ovacionar a alguien que no tiene la camiseta del equipo, no tengo la de la Selección”.

¿Cuándo es el debut de Rosario Central con Di María?

Todo indica que el extremo dirá presente en la primera fecha del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino, cuando el equipo de Holan reciba a Godoy Cruz de Mendoza el sábado 12 de julio desde las 16 horas en el Gigante de Arroyito.

El Grupo B, el de Central, en el Clausura 2025