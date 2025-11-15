Independiente vs Rosario Central por Torneo Clausura: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

Independiente buscará cerrar el año con una victoria que le permita soñar con la clasificación a la Copa Sudamericana 2026 cuando reciba a Rosario Central este sábado en el Libertadores de América, en el último partido de la fase regular en el Torneo Clausura. El Rojo de Gustavo Quinteros viene de cortar una racha adversa de 14 partidos sin victorias y ahora acumula tres triunfos consecutivos sin recibir goles, mientras que los rosarinos llega invicta durante todo el semestre, ya con el primer lugar de la Zona B asegurado y clasificada a la Copa Libertadores 2026.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Independiente y Rosario Central, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Independiente y Rosario Central?

El partido entre Independiente y Rosario Central por la última fecha del Torneo Clausura se jugará este sábado 15 de noviembre de 2025, a partir de las 21.30 (hora argentina) en el estadio Libertadores de América de Avellaneda. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium. El árbitro principal del partido será Sebastián Zunino, con Silvio Trucco en el VAR.

El conjunto de Avellaneda llega a este partido tras conseguir tres victorias consecutivas en las que no recibió goles: superó 3-0 a Platense, 3-0 a Atlético Tucumán y 1-0 a Deportivo Riestra, equipo que no perdía en su hogar desde hace 27 partidos. Estas victorias le permitieron cortar una racha adversa de 15 partidos sin ganar por toda competencia, devolviendo algo de esperanza a un semestre que había sido decepcionante.

Sin embargo, ya sin posibilidades de clasificar en el Clausura, el Rojo ya no depende de sí mismo para lograr su objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana 2026. Para poder acceder al certamen internacional, Independiente tendrá que derrotar al Canalla, esperar que Huracán no le gane el lunes a Barracas, que Lanús le gane la final de la Sudamericana a Atlético Mineiro y que el campeón del Clausura sea un equipo del top tres de la tabla anual para liberar cupo. El cumplimiento de todas esas condiciones será necesario para que el equipo logre clasificar.

A pesar de haber entusiasmado en la primera mitad del año con Vaccari, el equipo de Gustavo Quinteros atravesó una etapa muy complicada con 14 partidos sin victorias que lo dejaron fuera de los playoffs del Torneo Clausura. Ahora, con tres triunfos al hilo y con Gabriel Ávalos encendido en ataque, el Rojo disputará su último partido del año con calculadora en mano, esperando que se den todos los resultados que necesita.

Por su parte, Rosario Central se acerca al final de un semestre inmejorable en el que no perdió ningún partido, lo que le garantizó no solo el primer lugar de la Zona B, sino también el de la tabla anual. Por consiguiente, jugará la próxima Copa Libertadores y también la Supercopa Internacional 2026, cumpliendo con creces los objetivos planteados al inicio de la temporada.

Ariel Holan volverá al Libertadores de América y estaría en condiciones de plantear una formación alternativa, ya que el resultado no afectará la posición de la Academia en la clasificación. El técnico optó por no correr riesgos con Emanuel Coronel, Ángel Di María y Alejo Véliz, quienes estaban al límite de una sanción disciplinaria, por lo que descansarán a la espera de conocer el rival que enfrentarán en octavos de final.

Formaciones probables de Independiente y Rosario Central

El técnico de Independiente, Gustavo Quinteros, no va a poder contar con Felipe Loyola ni con Lautaro Millán, quienes llegaron a la quinta amarilla y tendrán que cumplir una fecha de suspensión. Ambos podrán volver a jugar recién el año que viene, aunque en el caso de "Pipe" está latente la posibilidad de que no vuelva a vestir la camiseta del Rojo, ya que podría ser vendido en el próximo mercado de pases. Si bien el técnico no confirmó la alineación, Loyola podría ser reemplazado por Mateo Pérez Curci, volante de 19 años surgido de la cantera, mientras que Luciano Cabral ingresaría por Millán.

Gabriel Ávalos viene encendido y será la referencia en ataque del equipo de Avellaneda. El delantero paraguayo será acompañado por Santiago Montiel y Matías Abaldo en un sistema táctico 4-3-3, con Cabral ubicándose como volante interior por izquierda. La defensa se mantendrá con los habituales titulares que sostuvieron el arco en cero en los últimos tres partidos.

Por el lado de Rosario Central, Ariel Holan optó por preservar a sus figuras más importantes para los octavos de final. Emanuel Coronel, Ángel Di María y Alejo Véliz no fueron convocados para evitar el riesgo de una sanción disciplinaria por acumulación de amarillas. El otro ausente será Agustín Sández, quien fue convocado para la selección paraguaya y no estará disponible para este encuentro. En su lugar, jugará Juan Manuel Elordi como lateral izquierdo.

En lugar de Di María, quien será titular será Santiago López, mientras que Enzo Copetti será la referencia en ataque en reemplazo de Alejo Véliz. Como contrapunto, entre los relevos habrá muchos juveniles del club rosarino. Algunos lo harán por primera vez, como el lateral zurdo Leonardo Ríos (19 años, Pueblo Esther) o el marcador central Marco Antonio Vicente (18 años).

Probable formación de Independiente: Rodrigo Rey; Fernando Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Jonathan De Irastorza; Mateo Pérez Curci, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo.

Probable formación de Rosario Central: Jorge Broun; Enzo Giménez, Ignacio Ovando, Juan Cruz Komar, Juan Manuel Elordi; Francesco Lo Celso, Federico Navarro, Ignacio Malcorra; Santiago López, Jaminton Campaz, Enzo Copetti.

Independiente vs Rosario Central: Ficha técnica