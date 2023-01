Una joya de River podría decir adiós por la llegada de Rondón

Con poco lugar en su puesto, el jugador tendría la chance de buscar minutos fuera del "Millonario".

Uno de los grandes proyectos de las inferiores de River Plate podría continuar su carrera en otro club del fútbol argentino debido al poco protagonismo que tendrá en la delantera tras la llegada de Salomón Rondón. Hay varios interesados en él y en las próximas horas se definirá su futuro.

Al inicio de la pretemporada, con el nuevo ciclo en marcha de Martín Demichelis, uno de los nombres que más sonó para ser alternativa en ataque era el de Flabián Londoño. Tantas eran las expectataivas puestas en él, que el entrenador le dio minutos en todos los encuentros amistosos que jugó River en la gira de Estados Unidos. Sin embargo, el jugador de 22 años tendría pensado buscar más minutos fuera del club.

Dónde podría marcharse Flabián Londoño

Londoño, cerca de marcharse de River.

Con el inminente arribo del venezolano Rondón al club, más las opciones de Lucas Beltrán y Miguel Borja como centradelanteros, las chances de que Londoño pueda tener minutos durantes 2023 son escazas y algunos equipos de Argentina posaron sus ojos en él.

Según informaron en TyC Sports, Unión de Santa Fe y Defensa y justicia están interesados en incorporar al colombiano en condición de préstamo por un año, ya que los dirigentes del "Millonario" saben de las condiciones del delantero, lo que puede llegar a aportar en el futuro y la idea es que tenga minutos en algún equipo que se los pueda garantizar.

Pero no sólo los directivos de River tienen una buena consideración del cololbiano que llegó a River con 17 años. Algunas semanas atrás, en plena pretemporada, el entrenador Demichelis habló de Londoño: "Flabian, por la información que me pasó la gente de Inferiores y por lo que pude ver, es un chico que tiene un talento acorde a la formación y a la historia de River. Hay que llevarlo de a poco, en la temporada pasada tuvo lesiones, hoy estuvo muy bien. Demostró estar a la altura del partido, no lo saqué por el rendimiento sino porque sentía que estaba bien. Tanto él como Alfonso se están sintiendo muy bien con el grupo". En caso de ser cedido, el oriundo de Ebéjico sabe que tendrá las puertas abiertas en el futuro.