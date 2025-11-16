Después del partido, River Plate quedó en la cuerda floja con respecto a su entrada a la Copa Libertadores 2026. El equipo que dirige Marcelo Gallardo clasificó a los Play off del fútbol argentino, pero no pudo claisficar por su propio mérito al torneo continental y, ahora, tiene pocas chances de llegar al torneo del año que viene.

La única oportunidad que tiene el conjunto Millonario después de haber perdido la chance de Copa Libertadores por si mismo pasa a través de los resultados que se pueden dar en la segunda parte del torneo. Es decir, llega con incertidumbre a la definición mano a mano que tiene en el torneo clausura. En este sentido, por si mismo, la única opción que tiene es llegar a la Copa luego de ser campeón, de la misma manera, que clasificó Platense.

Si Riestra y Argentinos superan ambos al Millonario, al equipo de Gallardo solo le quedará la chance de clasificar directamente saliendo campeón del Clausura. Caso contrario, deberá jugar la Copa Sudamericana. En este contexto, cada empate o derrota aleja a River de la clasificación directa y reduce sus chances de avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Clasificados a la Copa Libertadores 2026

Platense , campeón del Torneo Apertura.

, campeón del Torneo Apertura. Independiente Rivadavia , campeón de la Copa Argentina.

, campeón de la Copa Argentina. Rosario Central , 1° de la tabla anual.

, 1° de la tabla anual. Boca , 2° de la tabla anual.

, 2° de la tabla anual. El próximo campeón del Torneo Clausura.

El 3° de la tabla anual, a la segunda fase previa: hasta el momento es Argentinos.

Clasificados a la Copa Sudamericana 2026