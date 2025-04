Sorpresa en River: un DT rival en Libertadores será el reemplazante de Palermo en Olimpia

Atento River: un rival en Copa Libertadores se quedó sin DT tras dos fechas.

River Plate recibió una inesperada noticia en la previa del partido frente a Talleres de Córdoba por la fecha 13 del Torneo Apertura de la Copa de la Liga Profesional. Uno de los rivales del 'Millonario' en la Copa Libertadores 2025 se quedó sin director técnico en las últimas horas, pocos días después de que se disputara la segunda jornada del Grupo B, para convertirse en el reemplazante de Martín Palermo al frente de Olimpia de Paraguay.

Según informó el periodista César Luis Merlo, el 'Decano' cerró la llegada de Fabián Bustos, quien se encontraba al mando de Universitario de Deportes. El conjunto peruano cayó derrotado en las primeras dos presentaciones del certamen continental, ambas por la mínima contra el cuadro de Núñez en el debut y ante Independiente del Valle el pasado martes, y además empató en el clásico frente a Alianza Lima (que jugó con 10 durante gran parte del encuentro). De esta manera, el entrenador argentino ocupará el lugar que dejó el ídolo de Boca Juniors después de dirigir este domingo su último duelo contra el líder Melgar por la Liga 1 de Perú.

El panorama que encontrará Bustos en el equipo paraguayo es complicado: marcha sexto (con un partido menos) en el Apertura, lejos del clásico Libertad que es líder invicto con 33 unidades. En el Grupo H de la Libertadores no sumó aún ningún punto, ya que perdió de manera insólito con el sorprendente San Antonio Bulo Bulo en su debut y sufrió una dura goleada por 4 a 0 ante Vélez Sarsfield.

Si bien no era la primera opción para reemplazar al 'Titán', la dirigencia de Olimpia tenía la urgencia de encontrar una alternativa para cambiar el rumbo actual. A pesar de que el arreglo está terminado, desde la institución de Lima sostienen que aún no fueron notificados formalmente: "Tal como señalan diversos medios paraguayos, Fabián Bustos ha tomado la decisión de irse a Olimpia. Sin embargo, la formalización de esto recién se daría mañana. Desde la administración de la U señalan que hasta hoy no fueron informados sobre el tema. Recordemos que el DT argentino tiene cláusula de salida", informó el periodista Gustavo Peralta Coello.

El mensaje de Martín Palermo para despedirse de Olimpia de Paraguay

La 47 nunca la voy a olvidar.

Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo por este club tan grande.

Junto a mi cuerpo técnico, dirigentes, empleados, jugadores y toda su hinchada pudimos lograr mi sueño de salir campeón por primera vez.

Gracias a todos por el cariño y apoyo en los momentos malos y buenos que nos tocó pasar. Siempre todos juntos como el primer día.

No me despido, hasta la próxima!

Tras la dura goleada por 4 a 0 ante Vélez Sarsfield, el 'Titán' fue despedido del cargo de entrenador en el conjunto paraguayo.

Las estadísticas de Palermo como DT de Olimpia

57 partidos oficiales.

27 victorias.

17 empates.

13 derrotas.

Un 56% de efectividad.

76 goles a favor.

53 goles en contra.

1 título obtenido.

