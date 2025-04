Costas analizó la derrota de Racing en la Libertadores con una picante crítica al equipo: "Culpa nuestra"

Racing perdió con Bucaramanga y Costas lanzó una picante crítica al equipo.

Racing Club perdió por 2 a 1 a manos del Bucaramanga de Colombia por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y Gustavo Costas lanzó una fuerte crítica a su equipo. El DT de la "Academia" se refirió al rendimiento de sus dirigidos en el verde césped que derivó en una impensada derrota teniendo en cuenta el auspicioso debut contra Fortaleza. Por supuesto, las palabras del experimentado entrenador de 62 años no tardaron en trascender.

Si bien los de Avellaneda llegaron al descuento sobre el final del cotejo en un Cilindro vacío -debido a la sanción impuesta por la Conmebol-, no les alcanzó para llegar a la igualdad y los visitantes se quedaron con los tres puntos. Mientras no se sabe qué sucederá con el partido entre Colo Colo y los brasileños por los fallecidos en la previa del mismo, lo cierto es que Racing se ubica segundo en su zona justamente detrás de su verdugo, que suma cuatro unidades. Claro que, que sus futbolistas no hayan tenido una buena noche influyó para que el propio Costas no se guarde nada en conferencia de prensa.

La picante crítica de Gustavo Costas tras la derrota de Racing en la Libertadores

Con respecto a la caída de la "Academia" y teniendo en cuenta el resultado final, el DT sostuvo: "No hicimos un buen partido. Fue más culpa nuestra que virtud de ellos, nos ganaron bien. Tuvimos 10 minutos muy buenos creando situaciones de gol, pero jugando mal y todo el arquero fue figura. Ellos hicieron un gran partido y nosotros estuvimos muy mal". Un factor no menor fue la falta de la gente, pero el técnico sostuvo que no influyó para nada: "No hay que poner excusas. Donde vayas a jugar tenés que hacerlo de la misma manera con o sin gente. No se notó para nada lo que siempre proponemos. Estos partidos que perdés son los que más duelen".

Posteriormente, Costas dejó en claro que tienen que dejar este partido atrás y pensar en lo que se viene: "No estuvimos metidos, no mostramos el hambre de otros partidos. Hay que dar vuelta la página y meternos de lleno en el lunes". Es que dentro de pocos días se verán las caras con Aldosivi en Mar del Plata con el objetivo de ganar para acercarse a la clasificación a octavos de final del Torneo Apertura con todavía cuatro fechas por delante.

Racing no pudo contra Bucaramanga en la Copa Libertadores.

Cuándo juegan Aldosivi vs. Racing Club por el Torneo Apertura: hora, TV y cómo verlo online

Este cruce que tendrá lugar en el Estadio José María Minella de Mar del Plata comenzará este lunes 14 de abril a las 15.30 con el arbitraje a cargo de Brian Ferreyra. La transmisión estará a cargo de ESPN Premium, en tanto que el streaming online irá por las cuentas de TNT Sports Premium, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

