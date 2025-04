Chau Martín Palermo: la terminante decisión de Olimpia tras la caída ante Vélez

Chau Martín Palermo: Olimpia echó al DT tras la caída ante Vélez.

Olimpia de Paraguay tomó una decisión terminante con Martín Palermo, después de que el Vélez de su amigo Guillermo Barros Schelotto lo aplastara por 4-0 como visitante en la Copa Libertadores 2025. El club guaraní más popular no encuentra el camino positivo, está muy mal tanto en el plano local como internacional y la dirigencia acaba de echar al ídolo de Boca Juniors.

La pésima racha del conjunto "Franjeado", que perdió ambos encuentros en la Libertadores y marcha tercero a doce puntos del líder en la Liga, generó que la directiva terminara con los servicios del "Titán" pese a que en noviembre pasado había renovado el contrato hasta el 2026. Sin embargo, aquel título de campeón quedó demasiado lejos y se terminó el ciclo del director técnico platense de 51 años.

Olimpia echó a Palermo luego de la goleada de Vélez

El club paraguayo confirmó que el DT argentino no estará más al frente del primer equipo, aunque el protagonista había asegurado que tenía fuerzas para continuar. "Quiero pedir disculpas a los hinchas por esta derrota. Lo mejor que se puede hacer es reflexionar, no voy a tomar ninguna decisión en caliente. Voy a hablar con los dirigentes para ver qué es lo mejor", mencionó al comienzo. En la delegación del elenco guaraní hay varios conocidos que pasaron por el fútbol argentino: Robert "Sicario" Rojas, Lisandro López, Darío "Pipa" Benedetto, Iván Leguizamón y Lucas Pratto.

"Habrá que ver, yo no hablé con nadie, no vi a nadie... Dar una opinión sobre eso (una posible renuncia) no se planteó porque uno tiene que hablar y analizar lo que pasa. En caliente ahora, no voy a tomar ninguna decisión", agregó Palermo en Olimpia al ser consultado sobre la chance de que diera un paso al costado por su propia cuenta. De hecho, le pasó la pelota a la dirigencia en ese sentido y aclaró que "hay que hacer un análisis profundo". Casi resignado, sentenció: "Ya es una cuestión que tendremos que analizar con los dirigentes y ver lo qué es mejor para Olimpia, no es mi nombre como entrenador ni quiero ser alguien que le haga mal a Olimpia porque hay una historia atrás. Hay todavía muchas cosas que seguramente el club tiene que seguir en crecimiento".

