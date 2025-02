Sorpresa en Boca y River por la declaración desde Vélez sobre Valentín Gómez

El defensor central de 21 años no llegó finalmente al fútbol italiano y deberá regresar a los entrenamientos con el 'Fortín', dueño de su pase.

El futuro de Valentín Gómez continúa siendo una incógnita, luego de su pase caído a Udinese de la Serie A por el incumplimiento en el pago del empresario estadounidense Foster Gillett. En las últimas horas, ya imposibilitada su venta al fútbol italiano, Vélez Sarsfield (club que sigue siendo dueño de su pase) compartió un comunicado en redes sociales en el que detalló la situación del jugador, a la vez que señaló que "espera el regreso del jugador el lunes 3 de marzo próximo para incorporarse al primer equipo". Horas después, Fabián Berlanga, presidente del 'Fortín', mantuvo una entrevista con ESPN en la que habló sobre el conflicto que protagoniza el defensor central y realizó una declaración que afecta a River y Boca en este mercado de pases.

El mandamás del cuadro de Liniers se refirió al duro momento que atraviesa Gómez, parte del plantel campeón de la Liga Profesional 2024: "Si tomamos en cuenta la parte humana, Valentín está sufriendo por las transacciones que se cayeron o no se fueron dando". "Lo que estamos tratando de hacer es que el jugador vuelva, ponernos a disposición de él, que él se ponga a disposición de nosotros y volver a intentarlo en la ventana de junio en la que hay mucho más movimiento en el mercado europeo", sentenció.

Por otra parte, sorprendió al ser consultado acerca de si el zaguero puede ser transferido a otro conjunto del fútbol argentino: "No habría problema. Hay que ver los términos, si el jugador quiere ir o no. Siempre y cuando estemos en los valores que Vélez necesita, yo no tengo problema, si el deseo del jugador es ese". El 'Millonario' y el 'Xeneize', que tienen tiempo de incorporar futbolistas hasta el 12 de marzo por haber vendido al exterior, estuvieron tras los pasos del central de 21 años en los últimos mercados.

Por último, Berlanga también habló sobre la posibilidad de que regrese al plantel que actualmente dirige Sebastián Domínguez y que atraviesa un mal presente en el Torneo Apertura 2025, con apenas dos puntos en siete fechas disputadas y sin goles a favor: "La situación es incierta. Tendremos que charlar con el padre y con el jugador. Si él cree que están las condiciones dadas para volver a jugar en Vélez, yo no tengo problema y creo que el técnico tampoco", concluyó.

Guillermo Tofoni, apoderado de Gillett, habló sobre el caso de Valentín Gómez: "No aceptaron"

El empresario argentino salió a defender al norteamericano, luego de los escándalos por los pases de Rodrigo Villagra y Valentín Gómez, cuyos pases al exterior se cayeron porque el empresario no apareció con el dinero prometido. En declaraciones con el medio Beo Sport, el apoderado del estadounidense habló sobre la operación fallida por el defensor del 'Fortín': "Foster presentó para esa operación, vamos a poner, 10 millones y avales por 50 millones de dólares, que finalmente Vélez no las aceptó. Está en todo su derecho de no aceptarlo, porque en definitiva eran avales, garantías bancarias, certificación de fondos, y Vélez prefirió la transferencia".

"Como la transferencia no llegó ni en tiempo ni en forma, Vélez prefirió no hacer la venta, por lo cual tampoco Foster está debiendo a Vélez, porque Vélez no aceptó las garantías que le ofreció Foster", añadió. "Ellos querían el i, está perfecto. Necesitaban los fondos ahora, no aceptaron la garantía. Por lo cual, se deshizo la operación en el momento", cerró.

