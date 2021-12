¿Se queda Gallardo? El indicio de un amigo del técnico de River que sorprende

El panelista de ESPN Mariano Juan y ex compañero del Muñeco en River realizó un comentario con información sobre el futuro del entrenador.

Por estas horas todo el mundo River gira en torno a la decisión de Marcelo Gallardo sobre si continúa siendo el entrenador o termina su exitoso ciclo iniciado en 2014. Mientras la Selección Uruguaya avanza para contratarlo apareció la declaración de un amigo y ex compañero del Muñeco en sus inicios como futbolista en el Millonario como Mariano Juan que en el programa F12 (ESPN) dejó una frase que podría adelantar el futuro del director técnico.

"No pasa por la oferta que tenga. Si sigue o no en River depende pura y exclusivamente de lo que él quiera hacer. No pasa porque tenga oferta de Uruguay, Flamengo u otro equipo. Él termina con River por una cuestión personal…o sigue", aseguró el panelista del programa de Mariano Closs haciendo unos segundos de silencio entre la opción de marcharse y la posibilidad de seguir en el cargo. La relación entre Juan y Gallardo es muy buena y de hecho compartieron un asado en la previa del último Superclásico junto a ex futbolistas del Millonario como Ariel Ortega, Enzo Francescoli, Leonardo Astrada, Hernán Díaz y el Mono Burgos.

Luego de la frase que generó repercusión entre los hinchas de River Mariano Juan reculó en lo que había dicho y planteó las dos posibilidades cuando comentaron en la mesa que los dirigentes sienten una semana que sigue y la otra que no sigue. "Marcelo lo vive igual. No es que tiene una decisión tomada y no la comunica", expresó el ex futbolista.

Ambos comentarios se dieron en el marco de una charla sobre el tema del momento en River que incluyó informaciones y una entrevista con el dirigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol Jorge Casales, quien dijo que el "principal candidato" para reemplazar a Oscar Washinton Tabárez es Gallardo. Además marcó que el presidente de la AUF habló con el representante del Muñeco y no les cerró la puerta. Solo les pidió que esperen unos días que el hoy entrenador de River "iba a tomar una resolución"

Las declaraciones de Mariano Juan agregan más incertidumbre al futuro de Gallardo porque el panelista suele tener buena información por hablar directamente con él. En febrero de este año contó cuando "estuvo a horas de ser el técnico del Barcelona" a finales del 2019. "Después de jugar contra Flamengo (la final de Libertadores), él habló con Abidal (ex director deportivo del club) por teléfono. Y Gallardo le explicó que si comenzaba la pretemporada con River no se iba al Barcelona. En el medio hay unos partidos que Valverde gana y se retrasó porque el club no lo iba a echar", precisó.

Al poco tiempo despidieron a Valverde pero el Muñeco ya había empezado la pretemporada con River en enero del 2020. "El elegido era él. Abidal fue compañero de él en Francia (en Mónaco) y por eso lo llamó. Yo soy amigo de él y muchas veces me muerdo la lengua, lo cuento porque salió ahora. Gallardo le avisó que no iba al Barcelona por comenzar la pretemporada", detalló Mariano Juan.