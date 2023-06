River tiene una baja sensible: Demichelis no concentró a un jugador clave

El entrenador decidió que uno de los jugadores más importantes para el equipo no sea parte, ya que se está recuperando de una lesión.

Una vez más River tuvo un duro golpe con un jugador clave para el entrenador, Martín Demichelis. Uno de los grandes jugadores con los que el entrenador cuenta en el fondo se quedó sin lugar para el partido clave ante Fluminense por la Copa Libertadores en el Más Monumental.

Martín Demichelis no podrá contar con el defensor Emanuel Mammana, ya que el defensor se quedó afuera hoy de los concentrados en River Plate para el partido. Si bien entrenó a la par de sus compañeros esta semana, recuperado de una sinovitis en la rodilla izquierda, el entrenador decidió que no aparezca en la convocatoria.

El ex Zenit de Rusia no es de la partida desde la victoria ante Boca Juniors por 1-0 (07 de mayo). A partir de ahí estuvo ausente ante Talleres de Córdoba, Platense, Vélez y Defensa y Justicia (Liga Profesional de Fútbol) y Sporting Cristal de Perú (Copa Libertadores). En la lista de citados por Demichelis se destaca el regreso del defensor chileno Paulo Díaz, quien en la semana también se entrenó a la par de sus compañeros, repuesto de una artralgia en el tobillo derecho, y la primera convocatoria en Copa Libertadores para el juvenil Claudio "Diablito" Echeverri, quien no debutó en la primera división aún.

Los convocados para el compromiso ante Fluminense son:

Franco Armani y Ezequiel Centurión (arqueros); Milton Casco, Paulo Díaz, Andrés Herrera, Leandro González Pírez, Elías Gómez, Robert Rojas y Jonatan Maidana (defensores); Matías Kranevitter, Santiago Simón, Agustín Palavecino, Rodrigo Aliendro, José Paradela, Claudio Echeverri, Esequiel Barco, Nicolás De La Cruz e Ignacio Fernández (volantes).

Lucas Beltrán, Pablo Solari, Miguel Borja, Franco Alfonso y Matías Suárez (delanteros).