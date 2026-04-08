River rescató un empate en Bolivia tras jugar casi todo el partido con diez

River Plate inició su camino en el Grupo H de la Copa Sudamericana 2026 con un empate que, por el contexto, terminó teniendo sabor a victoria. En el Estadio Ramón Aguilera Costas, el "Millonario" igualó 1-1 frente a Blooming en un encuentro condicionado desde el arranque por una temprana expulsión.

Apenas se jugaban tres minutos cuando el defensor Lucas Martínez Quarta vio la tarjeta roja directa tras una falta como último hombre sobre Bayrón Garcés. Pese al hombre de menos y a los 420 metros de altura, el planteo de Eduardo Coudet permitió que el conjunto de Núñez golpeara primero. A los 34 minutos del primer tiempo, Sebastián Driussi conectó de volea un centro preciso de Fabricio Bustos para poner el 1-0 parcial.

En el complemento, el conjunto local aprovechó el desgaste físico de la visita. A los 7 minutos, Anthony Vásquez empujó la pelota a la red tras un leve desvío del arquero Santiago Beltrán, sellando la igualdad definitiva. River tuvo una chance clara para recuperar la ventaja a través de Facundo Colidio, pero su remate se fue ancho tras una mala salida del arquero boliviano.

Con este resultado, River queda como líder provisional del grupo con una unidad, a la espera del resto de los resultados de la jornada. El próximo compromiso internacional para el "Millonario" será el miércoles 15 de abril, cuando reciba a Carabobo de Venezuela en el Monumental.