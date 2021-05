En River se viven horas de absoluto nerviosismo. El último sábado 15 de mayo, y a tan sólo un día del partido ante Boca por la Copa de la Liga Profesional, Marcelo Gallardo recibió la noticia de que 15 futbolistas tienen coronavirus, por lo que no podrán jugar el Superclásico sino también se ausentarán en la próxima fecha de la Copa Libertadores 2021, que tendrá lugar este miércoles ante Independiente Santa Fe. Por lo tanto, el escenario dejó una pregunta incómoda para el entrenador: ¿quién es el jugador de campo que atajará?

La situación en el equipo de Gallardo es sumamente complicada. Es que los cuatro arqueros habilitados en la Libertadores están contagiados: Franco Armani, Enrique Bologna, Germán Lux y Franco Petroli. Y el reglamento de la Copa Libertadores, confeccionado por la Conmebol, establece que los equipos no pueden incorporar futbolistas a la lista de buena fe durante la fase de grupos. Recién antes de los octavos de final se puede realizar esta maniobra. De esta manera, todo indica que deberá jugar un futbolista que forme parte de la nómina que no tenga Covid-19.

La lista y quiénes son los jugadores de River que tienen coronavirus

Hasta el momento, se conoció que hay 15 futbolistas de River con coronavirus: Franco Armani, Agustín Palavecino, Matías Suárez, Benjamín Rollheiser, Santiago Simón, Nicolás De La Cruz, Bruno Zuculini, Enrique Bologna, Germán Lux, Rafael Borré, Federico Girotti, Robert Rojas y Tomás Castro Ponce.

Quién es el futbolista de campo que podría atajar en River vs. Independiente Santa Fe por la Copa Libertadores

De acuerdo a lo que indicaron en ESPN, y durante la previa del Superclásico entre River y Boca, el conductor Mariano Closs manifestó: "Alguien de Conmebol me está diciendo que ve muy difícil si River pide por anotar un arquero, hay tiempo, pero estaba previsto, por eso se extendió de 30 a 50 los jugadores que se podían incluir, es el primer indicio que me dan. Ustedes hablaban del pedido excepcional que van a hacer, pero me están contestando que no".

Y luego, un periodista que cubren la actualidad de "El Millonario" reveló quiénes son los tres jugadores de campo que tienen chances de atajar: "Yo tengo tres candidatos, y dos los nombraron, Enzo Pérez, Montiel y agrego a Milton Casco".

El punto del reglamento que podría salvar a River para evitar que un jugador de campo ataje en la Copa Libertadores

Según indica el artículo 3.7.5.12 del reglamento de la Conmebol que hace foco en la "sustitución del arquero" y que deberá ser analizado, ya que no menciona ni explica qué sucede en casos como los que vive River: "Se podrá permitir la sustitución de un arquero lesionado durante cualquier etapa de la disputa del torneo, una vez que la gravedad de la lesión haya sido confirmada y certificada por la Comisión Médica de la CONMEBOL".

Sin embargo, y por otra parte, dicho punto del reglamento explica que "no podrán reincorporarse arqueros sustituidos por lesión y sí podrán serlo aquellos jugadores sustituidos en fases anteriores, haciendo uso de este derecho reglamentario".

Cómo formaría River vs. Boca en el Superclásico por la Liga Profesional de Fútbol

Marcelo Gallardo evalúa poner el siguiente once titular: Alan Díaz; Casco, Maidana, Martínez, Angileri; Ponzio, Enzo Pérez; Julián Álvarez, Carrascal, Paradela; y Agustín Fontana.