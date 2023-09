River llamó a Gallardo en medio de la crisis de Demichelis y el plantel

Marcelo Gallardo fue buscado por los dirigentes de River Plate y decidió no entrar en polémicas.

River Plate vive horas convulsionadas y, en medio de los rumores de un supuesto quiebre de la relación entre los jugadores y Martín Demichelis en el club, Marcelo Gallardo respondió de manera tajante a un llamado de los dirigentes.

Luego de la dura derrota en cancha de Vélez Sarsfield, en el mundo del "Millonario" se desataron una serie de rumores sobre una supuesta pelea del plantel con el entrenador, debido a reuniones que mantuvo "Micho" con algunos periodistas. Más allá de esto, los directivos se comunicaron con el "Muñeco" por una situación muy especial y este decidió no aumentar la polémica.

La respuesta de Gallardo a River

Según informó TyC Sports, los máximos dirigentes de Núñez llamaron al laureado exentrenador para invitarlo a la cena de Fundación River que se realizó el martes por la noche y Gallardo respondió con un contundente "no".

Si bien agradeció la propuesta para el evento donde, entre otras cosas, se recauda dinero para cuestiones benéficas, "Napoleón" optó por no acudir por primera vez en los últimos nueve años. Allí, estuvieron presentes todos los jugadores del actual plantel y algunos de ellos negaron que se viva un clima de tensión con Demichelis, como circuló en la prensa.

Si bien varios hinchas del "Millo" se ilusionaron con que el llamado tenía que ver con un posible regreso de Gallardo, lo cierto es que la comunicación se debió específicamente por la cena que se realiza a esta altura del año.

El Pity Martínez se hartó de ESPN en River y cruzó a un periodista en vivo: "De más"

Gonzalo "Pity" Martínez se cansó de ESPN y liquidó en vivo a un periodista durante la transmisión de la cena anual de la Fundación River en el mencionado canal de televisión. El extremo de 30 años fue entrevistado en el lugar del evento en el predio de La Rural, aunque protagonizó un momento incómodo con uno de los cronistas que cubre la actualidad del equipo dirigido por Martín Demichelis.

Antes de comenzar el diálogo con los conductores Gustavo López y Luciana Rubinska, el presentador le hizo una pregunta a su colega Gustavo Yarroch, que estaba en otro sector del salón. "¿Para cuánto tiene el Pity Martínez, Gustavo?", fue la consulta de López a Yarroch con relación al tiempo que le falta al ex Huracán para volver a jugar tras la grave lesión con la que regresó desde Al-Nassr de Arabia Saudita.

"Yo te diría que en alrededor de 35 o 40 días, Demichelis lo va a tener a disposición", le respondió el cronista al conductor. "35 o 40 días me dijo Gustavo que te faltan para volver a jugar... te apura, eh", le dijo López a Martínez, que no estaba escuchando lo que comunicaba Yarroch. Sin embargo, mientras el futbolista se estaba acomodando en su asiento para la entrevista, reaccionó y disparó: "¿Puedo decirte algo, sin que se ofenda? Está hablando bastante de más Gustavo".

"Ay, ay, ay... picante la cena, está picante la cena. Menos mal que no escucha", salió del paso el presentador. A la distancia, Yarroch puso paños fríos para entender la chicana y contestó: "Un abrazo para el Pity". "Se asustó Yarroch eh, apareció el Pity y...", acotó Rubinska, que tenía a su izquierda al exjugador Leonardo "Negro" Astrada.

"No, se lo digo de verdad", insistió el mendocino mientras esbozaba una leve sonrisa. "Se lo dijo, eh, se lo dijo de frente", le siguió el juego López. "No sabía que era médico también...", aportó el ex Selección Argentina. "Dice que 30 o 40 días... ¿Cuánto te falta?", repreguntó el "Flauta". "¡Menos, menos! Tranquilo. Paciencia, pero menos", sentenció el jugador acerca de la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda sufrida en febrero de 2023.