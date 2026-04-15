River enfrenta a Carabobo en el Monumental: formaciones, ver en vivo y televisión

River Plate se prepara para recibir este miércoles a las 21:30 a Carabobo de Venezuela, en un partido correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana. El equipo dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet llega en un gran momento tras acumular cinco victorias consecutivas en el torneo local y mantenerse invicto desde su debut el 12 de marzo, cuando venció a Huracán.

SEGUILO EN VIVO POR EL DESTAPE

A pesar de no haber alcanzado todavía su mejor nivel futbolístico, el conjunto millonario comenzó a recuperar la regularidad que le había sido esquiva en tiempos recientes, lo que le brinda tranquilidad de cara a esta semana clave. Luego de este compromiso internacional, el equipo deberá enfrentar el superclásico ante Boca Juniors, el encuentro más esperado de abril. Sin embargo, en el último partido ante Belgrano de Córdoba surgieron preocupaciones por el estado del césped en el estadio Monumental. La cancha había sido afectada por tres recitales consecutivos de AC/DC y un resembrado realizado para afrontar la temporada más fría, lo que provocó que la pelota no rodara con la fluidez esperada.

Además, las lluvias durante Semana Santa retrasaron las tareas de recuperación del campo después de las presentaciones de la banda australiana/británica. No obstante, en los últimos días los trabajos avanzaron y se espera que el terreno esté en condiciones óptimas tanto para el duelo frente a Carabobo como para el esperado superclásico, programado para el 19 de abril a las 17 horas.

En la primera fecha de la Copa Sudamericana, Carabobo sorprendió al vencer por 1 a 0 a Red Bull Bragantino con un gol de Ezequiel Neira. Este resultado podría favorecer a River, ya que la disputa por el primer puesto del grupo, que otorga clasificación directa a octavos de final, se dará principalmente con el equipo brasileño.

Para este partido, el Millonario necesita el triunfo para posicionarse mejor en el grupo después del empate ante Blooming. Sin embargo, no podrá contar con dos piezas importantes: Lucas Martínez Quarta y Maximiliano Salas, quienes están suspendidos.

Formaciones:

River: Beltrán; Bustos, Pezzella, Rivero, Viña; Castaño, Vera, Meza; Quintero; Freitas y Subiabre.

Carabobo: Bruera; González, Bilbao, Neira, Fuentes, Pérez; Cova, Núñez, Tortolero; Berríos, Ramírez.