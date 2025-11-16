Qué necesita River Plate para clasificar a la Copa Libertadores 2026

Este domingo a partir de las 17 horas, River Plate visitará a Vélez Sarsfield en el Estadio José Amalfitani por la última fecha de la fase regular del Torneo Clausura 2025. Si bien ya está clasificado a los octavos de final de la competición gracias a resultados ajenos, el 'Millonario' enfrenta un duelo clave por la tabla anual: debe sumar de a tres para tener más chances de clasificar a la Copa Libertadores 2026.

Con una convocatoria que incluye a varios juveniles, el plantel de Marcelo Gallardo buscará vencer al 'Fortín' en Liniers para asegurar el tercer puesto en la clasificación y jugar, al menos, la fase previa del certamen continental. También necesita para que suceda eso que Argentinos Juniors pierda en su visita a Estudiantes de La Plata; si el 'Bicho' empata, los de Núñez deberán golear para pasarlos por diferencia de gol.

Qué resultados necesita River para clasificar a la Copa Libertadores

Después de la dura derrota en el Superclásico por 2 a 0 frente a Boca Juniors en la última jornada, esta son las únicas dos combinaciones de resultados que le dan a River el pase a la fase preliminar de la Copa Libertadores. En caso de que no suceda, deberá esperar a que el 'Xeneize' o Rosario Central se consagran campeones de la Copa de la Liga para liberar su cupo; en el peor de los casos, el próximo año jugará la Copa Sudamericana.

Ganarle a Vélez por cualquier diferencia y que Argentinos pierda con Estudiantes.

Ganarle a Vélez por dos o más goles y que Argentinos no gane ante Estudiantes.

Si Riestra y Argentinos superan ambos al Millonario, al equipo de Gallardo solo le quedará la chance de clasificar directamente saliendo campeón del Clausura. Caso contrario, deberá jugar la Copa Sudamericana. En este contexto, cada empate o derrota aleja a River de la clasificación directa y reduce sus chances de avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Al Millonario lo espera en la última fecha de la fase regular nada menos que el Vélez de Guillermo Barros Schelotto.

Los convocados de River Plate para el duelo ante Vélez por la última fecha del Torneo Clausura

Arqueros: Franco Armani y Jeremías Ledesma.

Defensores: Milton Casco, Fabricio Bustos, Agustín Obregón, Lautaro Rivero, Sebastián Boselli, Facundo González, Ulises Giménez.

Volantes: Enzo Pérez, Juan Portillo, Thiago Acosta, Giuliano Galoppo, Ignacio Fernández, Juan Fernando Quintero, Gonzalo Martínez, Santiago Lencina.

Delanteros: Cristian Jaime, Sebastián Driussi, Maximiliano Salas, Ian Subiabre, Agustín Ruberto y Joaquín Freitas.

Cuándo juegan River y Vélez por la última fecha del Clausura: hora, TV y cómo ver el partido online

El equipo dirigido por Gallardo visitará al de los hermanos Barros Schelotto este domingo 16 de noviembre a las 17 en el Estadio José Amalfitani, por la fecha 16 del máximo certamen del fútbol argentino. La transmisión en vivo del partido en la televisión será del canal TNT Sports (servicio de cable más el del Pack Fútbol). En tanto, el streaming irá por sus propias plataformas Disney+ y TNT GO, además de otras alternativas como DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow.

Vélez vs. River: ficha técnica