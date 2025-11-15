Preocupación en River: cómo está Franco Armani tras la explosión en Ezeiza

Preocupación en River: Franco Armani fue uno de los afectados por la explosión en Ezeiza

Franco Armani fue uno de los afectados por la explosión en Carlos Spegazzini, Ezeiza, de este viernes 14 de noviembre por la noche. El lamentable hecho ocurrido en la zona industrial dejó un importante saldo de heridos y varios damnificados, entre lo que se encontraba justamente el arquero campeón de todo con River Plate y la Selección Argentina. En las primeras horas de este sábado trascendieron aún más detalles de cómo está el arquero y su familia a raíz de este hecho.

Para suerte del "Pulpo" y sus más cercanos, no estaban presentes en el momento en su casa, por lo que estuvieron a salvo. El guardameta del "Millonario" -que será titular ante Vélez Sarsfield en la última fecha del Torneo Clausura este domingo desde las 17 en Liniers- cenaba fuera de su hogar junto a su esposa, Daniela Rendón, y no sufrieron las consecuencias. Igualmente, no pudieron regresar debido a lo que generó el mencionado incidente que generó preocupación en varios sectores de la zona sur de la provincia de Buenos Aires.

Franco Armani, uno de los afectados por la explosión en Ezeiza

La casa en la que Franco Armani vive con su familia en un barrio cerca de la zona fue afectada por la explosión, aunque por fortuna con daños mucho menores de los que se vieron. Hasta el momento no podrán volver debido a los químicos que rondan el ambiente y en principio se vio obligado a pasar la noche en un hotel. Para colmo, tampoco estuvo en la concentración de River a la que se sumará junto a sus compañeros este sábado pensando en el cotejo ante el "Fortín" de este domingo 16 de noviembre.

Todo indica que el "Pulpo" estará desde el arranque en este cruce trascendental donde el "Millonario" se jugará mucho más que la clasificación a los playoffs del Clausura. Los de Núñez deberán ganar si quieren asegurarse su plaza en la Copa Libertadores al menos para la segunda fase, aunque no dependerán de sí mismos para que esto suceda. Hasta hoy, ingresaría a la Sudamericana y espera que Argentinos Juniors no sume contra Estudiantes de La Plata, ganar y superar al "Bicho" en la anual para quedar tercero detrás de Rosario Central y Boca.

La explosión en Ezeiza que dejó heridos y damnificados

De qué depende River para clasificar a la Libertadores 2026

Para clasificar directamente, River podría ganar el Torneo Clausura. Otra vía posible es que Rosario Central, Boca o quien quede por encima de River ganen el Clausura, lo que liberaría un cupo por la tabla anual. Si se mantuvieran las posiciones actuales, Argentinos accedería directamente a la Libertadores 2026, en tanto que el Millonario podría acceder en ese caso al repechaje.

Si River recupera el tercer lugar pero ni Boca ni Central ganan el torneo, entonces los de Gallardo deberán ir a un repechaje. También podría ocurrir que River se mantenga en cuarto lugar. En ese caso, dependería de que Boca, Central o Argentinos se coronen en el Clausura para acceder al repechaje de Conmebol.

Si Riestra y Argentinos superan ambos al Millonario, al equipo de Gallardo solo le quedará la chance de clasificar directamente saliendo campeón del Clausura. Caso contrario, deberá jugar la Copa Sudamericana. En este contexto, cada empate o derrota aleja a River de la clasificación directa y reduce sus chances de avanzar a la fase de grupos de la Copa Libertadores. Al Millonario lo espera en la última fecha de la fase regular nada menos que el Vélez de Guillermo Barros Schelotto.