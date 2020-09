Cada 28 de septiembre, los fanáticos de River celebran el Día Internacional del Hincha en conmemoración del natalicio de Ángel Labruna, uno de los máximos ídolos de la historia de dicha institución y también gran delantero que vistió la camiseta de la Selección Argentina. El Feo, tal y como lo apodaron durante su época como futbolista, obtuvo nueve títulos locales, cuatro copas nacionales y tres internacionales con la banda roja, entre 1939 y 1959. Como si fuera poco, es el máximo artillero del club, con un total de 317 goles; y también ha gritado campeón seis veces con el buzo de entrenador.

En tiempos de pandemia por coronavirus, la Subcomisión del Hincha del equipo Millonario decidió realizar una gran movida para celebrar el nuevo aniversario de una manera diferente. Los integrantes de dicha entidad se reunieron en la cancha auxiliar del club, ubicada detrás del estadio Monumental, y el artista Pepe Perreta se encargó de pintar una gigantesca bandera, que mide exactamente 120 metros de largo por 25 metros de ancho y pesa alrededor de 1.100 kilos.

¿Qué fue lo que pintaron en el telón? Las caras de algunos de los máximos ídolos de la historia de River. Los ocho elegidos fueron Norberto Alonso, Ramón Díaz, Enzo Francescoli, Ángel Labruna, Amadeo Carrizo, Ariel Ortega, Marcelo Gallardo y Leonardo Ponzio. Además, la bandera luce dos fechas significativas para el club: el 25 de mayo de 1901, fecha de su fundación; y el 9 de diciembre de 2018, día en que el equipo del Muñeco le ganó la final de la Copa Libertadores a Boca.

Pese a que muchos hinchas recibieron muy bien la noticia de la nueva bandera, que no podrá ser estrenada en el estadio por un tiempo debido a la pandemia, hubo varios fanáticos que cuestionaron a quienes tomaron la decisión de no incluir a Fernando Cavenaghi. El delantero, quien es el décimo máximo goleador del club (112 tantos), no sólo ha obtenido cinco títulos locales y tres internacionales sino que también estuvo en el peor momento de la historia, más precisamente cuando River debió jugar la Primera B Nacional entre 2011 y 2012.

