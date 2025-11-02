Por qué Gonzalo Montiel no juega en River contra Gimnasia por el Torneo Clausura

Gonzalo Montiel no jugará en River Plate vs. Gimnasia y Esgrima La Plata por el Torneo Clausura: los motivos.

Este domingo a partir de las 20:30 horas, River Plate afrontará un duelo clave en el Estadio Monumental contra Gimnasia y Esgrima La Plata por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 del fútbol argentino. El 'Millonario' atraviesa una fuerte crisis futbolística, agravada después de las eliminaciones en la Copa Libertadores y, más recientemente, en la Copa Argentina a manos de Independiente Rivadavia de Mendoza. Para este partido importante de cara al cierre de año, Marcelo Gallardo no podrá contar con Gonzalo Montiel, uno de los referentes del plantel.

El lateral derecho de la Selección Argentina sufrió un esguince en su rodilla izquierda el pasado miércoles durante un entrenamiento, razón por la que estará ausente en el enfrentamiento ante el 'Lobo' por el certamen local. Esta molestia no sólo lo marginó de un compromiso fundamental para el cuadro de Núñez, sino que encendió las alarmas porque podría perderse el Superclásico frente a Boca Juniors que se disputará el próximo fin de semana. En los próximos días, el cuerpo médico lo evaluará nuevamente para seguir su evolución.

La formación de River Plate para enfrentar a Gimnasia sin Gonzalo Montiel

Sin 'Cachete', su lugar en el lateral derecho será ocupado por Fabricio Bustos; el ex Independiente es el elegido por el entrenador Marcelo Gallardo, al igual que en varias ocasiones a lo largo del certamen cuando el equipo debía hacer recambio a causa de la gran cantidad de partidos disputados. En su última presentación como titular, el 'Millonario' cayó por 1 a 0 frente a Sarmiento de Junín en el Estadio Monumental.

Como es habitual, Franco Armani será el arquero titular y capitán del once titular que saltará hoy de entrada al terreno de juego. Junto con Bustos, la línea de cuatro defensores estará compuesta por Lautaro Rivero, Lucas Martínez Quarta y Marcos Acuña, mientras que Kevin Castaño, Juan Portillo y Juan Fernando Quintero integrarán el mediocampo. Con el regreso de Ian Subiabre después de su participación en el Mundial Sub 20, el 'Muñeco' apostará por un frente de ataque con tres delanteros completado por Facundo Colidio y Maximiliano Salas.

La formación titular de River frente a Gimnasia y Esgrima La Plata: Franco Armani; Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Juan Fernando Quintero; Ian Subiabre, Maximiliano Salas, Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.

El once titular del 'Millonario' para enfrentar al 'Lobo' en el Monumental.

¿Cuándo juegan River y Gimnasia de La Plata?

El partido entre River Plate y Gimnasia de La Plata por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 se jugará este domingo 2 de noviembre de 2025, a partir de las 20:30 horas (hora argentina) en el Estadio MAS Monumental de Buenos Aires. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN Premium para toda Argentina. El streaming online estará a cargo de Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow. El árbitro principal del partido será Nazareno Arasa.

River vs. Gimnasia de La Plata: ficha técnica