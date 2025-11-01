¿Pagan 100 millones? La joya de River que el Bayern Munich estudia incorporar

Uno de los preferidos por Gallardo podría marcharse al fútbol alemán

Las divisiones inferiores de River son una de las que más resultados en términos futbolísticos y económicos entregaron en los últimos años. Puede que en los próximos meses se de un nuevo episodio de una joven promesa que emigra rápido, debido a que el Bayern Munich se encuentra estudiando los movimientos de una de las joyas del fútbol argentino. Una que contaría con una cláusula de 100 millones de euros.

Después de que se produjo la salida de Franco Mastantuono al Real Madrid con condiciones que despertaron bastante enojo, el “Millonario” cambió por completo la manera en la que protege a sus joyas. El joven volante fue vendido en 45 millones de euros, pero es una cifra que se dividió en tres pagos. El último de ellos se va a depositar recién en agosto del 2027. Algo que sorprende y mucho más cuando del otro lado está uno de los equipos más poderosos a nivel mundial.

Meza es señalado como el nuevo gran proyecto de inferiores de River

Es por ello que la presencia del gigante alemán enciende alarmas y permite pensar en un ingreso que nunca se había registrado en el fútbol argentino. “El Bayern Munich consultó y está monitoreando a Juan Cruz Meza. El juvenil tiene contrato hasta junio del 2026 y dispone de una cláusula de 30 millones de euros”, expresó el periodista Joaquín Tabares. Sin embargo, hay un operativo en marcha.

Porque River está trabajando con el representante del volante para que en los próximos días se llegue a un acuerdo que permita firmar la extensión del vínculo. Uno que tendrá una cláusula de salida de 100 millones. Los rumores que se desprenden es que hay buenas intenciones por parte del jugador de renovar, y que el valor expresado por su ficha no sería ningún problema.

Hay que recordar que el “Millonario” ofrece cláusulas elevadas con el fin de tener el mayor peso posible en las negociaciones. Esto se traduce en mejorar el número final a cobrar, la cantidad de cuotas, el dinero destinado a los impuestos y poder establecer que el jugador se vaya o no en ese momento. Además de colocar bonus por rendimiento que incrementarán el precio original.

No obstante, el Bayern Munich no es el único interesado en quedarse con la ficha de Juan Cruz Meza. También se tiene conocimiento que forma parte de una carpeta de seguimiento del Borussia Dortmund. Ambos clubes miran sus movimientos tanto en los partidos de la primera división como aquellos que se desarrollan en la Reserva. De momento, no hay registro de contactos formales pero puede que con la llegada del mercado de pases de verano se registre algún que otro movimiento.

¿Vuelve de Alemania?

La falta de minutos con la camiseta del Bayer Leverkusen provocó que Claudio Echeverri comience a considerar que fue una mala idea marcharse del Manchester City. Hay que recordar que lo dieron a préstamo por una temporada, pero el mismo se puede romper si en el primer semestre disputa menos del 50% de los partidos. Algo que el joven está cumpliendo y que desde lo legal no permite interrumpir su estadía.

Aunque su deseos podrían generar que River pueda hacer un movimiento. El “Diablito” compartió en sus redes una foto y por medio de una serie de emojis dio a entender que extraña el fútbol argentino. Lo cierto es que tanto Marcelo Gallardo como los directivos del “Millonario” no realizaron movimientos formales como también informales con el fin de conocer sus condiciones.

