¿Conflicto en el vestuario? La relación de Quintero con Gallardo tras el repecho ante Independiente Rivadavia

Quintero venía enojado por haber sido sustituido en la victoria ante Talleres

El desarrollo del partido frente a Independiente Rivadavia expuso que Marcelo Gallardo le hizo un fuerte reclamo a Juanfer Quintero de que se comprometa un poco más y que le sea de utilidad a River. Algo que permitió apreciar un interesante cruce de palabras, y que se profundizó cuando el entrenador decidió que el colombiano salga en el entretiempo. No se trata del primer episodio en donde los dos protagonistas se cruzan por diferencias de criterios.

“Le erré una, parce”, habría expresado el enganche en relación con el pedido del “Muñeco” de que estuviera más fino con las decisiones que toma. Hay que recordar que hace unos días se mostró totalmente disconforme cuando le tocó salir en la victoria frente a Talleres en la provincia de Córdoba. Un enojo que quedó en el olvido, debido a que “Maxi” Meza calló los reclamos con el gol que convirtió.

El agente del colombiano y amigo del Muñeco detalló que no hay problemas entre ambos.

Esto motivó que se le haga una consulta a una persona que conoce de gran manera a los dos protagonistas. “Juanfer está para jugar los 90 minutos. ¿Quién más que Marcelo Gallardo quiere que le salgan las cosas? Los dos quieren que salgan las cosas bien para el club”, expresó Rodrigo Riep, representante del colombiano y amigo del entrenador, en Guardia Alta.

Si bien, no hizo mención explícita a los dos sucesos que se registraron en los últimos partidos del “Millonario”, el comentario del agente permite entender que solo se trataría de enojos que son producto de situaciones deportivas y que quedan en el olvido con el paso de las horas. De esta manera, se desactiva cualquier tipo de rumor que insinuaba un problema dentro del vestuario en un momento deportivo muy delicado.

¿Gallardo sigue o no en River en el 2026?

Lo primero a mencionar es que el contrato de Marcelo Gallardo con River es hasta el 31 de diciembre del 2026 y de momento no hay charlas para que sea renovado. Es verdad que la presencia de las elecciones para elegir al nuevo presidente generan que se suspenda cualquier tipo de conversación, debido a que no todos los candidatos están 100% seguros de que el vínculo tenga que ser extendido de manera automática y sin ningún tipo de revisión. Una que es necesaria en un ciclo que arrastra una gran cantidad de resultados negativos tanto en el plano local como en el internacional.

Mientras que la consideración del “Muñeco” es seguir hasta el final de la temporada, pero esto no da la seguridad de que vaya a continuar en la temporada 2026. “No vengo a vivir gratis del pasado. Y como no tengo ninguna expectativa con eso y me gustan los desafíos, es que no quise quedarme en mi casa, disfrutando de lo que había pasado permanentemente conmigo como persona y como entrenador. Porque las nuevas metas me alimentan y son las que no me hacen claudicar”, señaló hace unos días.

Aunque la declaración que alimenta los rumores es una que se dio después de la eliminación de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia. “Veremos y analizaremos cómo terminamos el año. Se tomarán las decisiones que se tengan que tomar acá, es así, punto”, sostuvo. Esto permite entender que Marcelo Gallardo no es ajeno a los comentarios de los hinchas, lo que sucede en el campo y, lo más importante de todo, no es alguien que considera aferrarse al cargo.

