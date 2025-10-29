Qué necesita River para clasificar a la Copa Libertadores 2026: los resultados y partidos que le quedan

Marcelo Gallardo en River.

River Plate vive un semestre en donde se juega su futuro de cara a lo que será el año 2026. La eliminación de Copa Argentina frente a Independiente de Rivadavia el pasado viernes en la provincia de Córdoba dejó al club de Núñez en una situación compleja con respecto a la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Al haber quedado afuera de la actual edición en cuartos de final frente a Palmeiras, la única llave que le queda disponible al conjunto de Marcelo Gallardo para clasificar al máximo certamen continental es a través del Clausura.

Hasta el momento, la temporada fue muy negativa para la institiución y la presión pasa por poder lograr al menos el objetivo de volver a clasificar a la Libertadores. Algo que parece casi una obligación por la gran erogación económica que hizo River en los últimos mercados de pases. Sin embargo, le ha costado encontrar un buen rendimiento futbolístico y perdió puntos fáciles en varios encuentros.

Esto necesita River para jugar la próxima Copa Libertadores

Después de quedar afuera de la Copa Argentina, River perdió la chance de clasificar con el cupo de campeón de ese certamen.

Una forma de clasificar es que salga campeón del torneo Clausura 2025, que se encuentra actualmente en disputa y se jugará con sistema de playoff como el Apertura.

La otra posibilidad es que quede entre las primeras tres posiciones de la tabla anual de todo 2025. En ella solo se suman los encuentros disputados en la fase regular y compite casi mano a mano con Boca Juniors. Tiene tres partidos por delante para asegurarse ese lugar.

Qué partidos le quedan a River para clasificar a la próxima Libertadores

De local vs Gimnasia de La Plata

De visitante vs Boca Juniors

De visitante vs Vélez Sarsfield

Qué pasa en caso de igualdad de puntos en la tabla anual

Qué pasa en caso de igualdad de puntos en la tabla anual