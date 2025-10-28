Es una joya de River, ya debutó y vienen desde Europa con todo por su pase

Impacto en River: desde Europa vienen por una joya del plantel de Gallardo

Un importante equipo de Europa tiene en la mira a una de las jóvenes figuras del plantel de River Plate que comanda Marcelo Gallardo. Un reconocido medio internacional anticipó que el club del Viejo Continente que actualmente disputa la Champions League tiene en carpeta tanto al crack del "Millonario" como a otra estrella brasileña, que también tiene 17 años y una gran proyección. Si bien no sería para el próximo mercado, lo cierto es que ya mostraron interés y lo siguieron bien de cerca.

Se trata nada menos que de Juan Cruz Meza, quien no sumó tantos minutos en la Primera del elenco de Núñez pero le alcanzó para demostrar su potencial en el verde césped. El volante ofensivo es pretendido por Borussia Dortmund de Alemania según informó Sky Sports. El mencionado portal también adelantó que no es la única institución que lo busca, por lo que puede significar una preocupación para el DT en caso de querer tenerlo aún más en cuenta en el futuro.

Borussia Dortmund quiere a Juan Cruz Meza, joya del River de Gallardo

El contrato del mediocampista vence recién en 2026 y la cláusula es de 30 millones de euros, por lo que el BVB tendrá que abonarla si lo quiere antes de tiempo. "Se le considera versátil en ataque", aseguraron desde el medio a la hora de definir en pocas palabras el talento del hermano de Maximiliano Meza. A su vez, destacaron que "ha sido observado por los ojeadores en varias ocasiones" y que "varios clubes europeos importantes están interesados en él, pero que sería poco probable que el Dortmund atraiga a dos o tres jugadores talentosos de Sudamérica en este verano".

Su última aparición en la Primera de River fue el pasado sábado 20 de septiembre, cuando los del "Muñeco" cayeron por 2 a 0 contra Atlético Tucumán de visitante. Luego regresó en Reserva contra Rosario Central y Sarmiento de Junín, en el medio sufrió una lesión y Gallardo no lo volvió a tener en cuenta hasta el momento.

Juan Cruz Meza, en la mira del Borussia Dortmund de Alemania

La otra joya de Sudamérica que busca Borussia Dortmund

El que también está en carpeta es Kaua Prates, lateral izquierdo que viste los colores del Cruzeiro de Brasil del que afirmaron que "es técnicamente muy fuerte y se destaca tanto por su regate como por su carrera y hasta tiene margen de mejora en la creación de ocasiones". En su caso, ya hubo conversaciones avanzadas para llegar a un acuerdo aunque el vínculo con su club culmina en 2027 y la cláusula tiene el mismo valor que la del argentino.

Los números de Juan Cruz Meza en River

Partidos jugados : 8.

: 8. Goles : no convirtió.

: no convirtió. Asistencias : 1.

: 1. Minutos jugados en Primera: 218'.

El fixture de River en el Clausura 2025