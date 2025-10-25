Debutó en River, se fue a Italia y reconoció que Gallardo lo buscó para volver: "Me gustaría"

Un jugador que surgió en River reconoció que Gallardo lo buscó para volver en esta temporada y reveló su respuesta.

Uno de los tantos jugadores que debutó en River Plate en los últimos años, pero que no tuvo lugar en Primera, sorprendió en las últimas horas al mundo "Millonario". Se trata de Giovanni Simeone, hijo mayor del "Cholo", que reconoció que estuvo cerca de regresar al club de Núñez de la mano de Marcelo Gallardo.

"En diciembre del año pasado tuve la posibilidad de ir a River. En este momento veo difícil que pueda irme, pero no lo veo como un no rotundo. Es algo que me gustaría. Me gusta mucho el fútbol argentino, es pasional y, además, extraño bastante Argentina", comentó "Gio", con presente en Torino de Italia, en una entrevista con Olé.

Gio hizo su debut en River en el Torneo Apertura 2014 con el propio "Muñeco" como entrenador, sin embargo, debido al poco lugar que tenía en el primer equipo, se marchó a Banfield y luego emigró al fútbol italiano en 2016, donde nunca más se movió desde su llegada.

Además, el exjugador de Napoli también resaltó la oferta que le llegó de la "Academia" y aceptó, incluso, que la analizó. "Tuve posibilidades. Hace unos dos años me llamaron de Racing, pero estaba en Napoli y la verdad es que no era el momento de volver. Me sorprendió y me gustó mucho que me hayan llamado", expresó.

A pesar de que no descartó regresar algún día al fútbol argentino, valoró la experiencia que está viviendo en el conjunto de Turín: "Llegué a una ciudad totalmente diferente, en el Norte, que es más frío en todo sentido, el clima y las personas, pero a pesar de eso me encontré con un club que tiene ese calor en cuanto a la pasión y la garra. Me reflejo mucho en este club y por eso lo elegí. Hace años que me venían buscando, nunca se había podido dar y este era el momento justo".

Giovanni Simeone y la posibilidad de la Selección Argentina

Por otro lado, el delantero de 30 años se refirió a la posibildiad de volver a la "Albiceleste": "No sé es una cuenta pendiente, es difícil porque hay delanteros muy buenos. Hubo momentos de mi carrera que podría haber estado, pero al final a la Selección le fue bien, le está yendo bien, y eso es lo que vale. Yo hice todo para poder estar, pero no se me dio", declaró en Olé.

"Hice 18 goles en Verona y no fui convocado, salí campeón con Napoli y solo fui convocado una vez... La Selección es algo muy difícil por más que lo hagas bien en tu club porque hay jugadores que están hace mucho: Lautaro lo hace bien hace años, Julián lo mismo. Ni hablar de Leo que es intocable, estaba Di María. Entonces, uno cuando en su club le está yendo bien siempre espera el llamado, pero a la vez es muy difícil entrar ahí", concluyó el jugador que lleva 3 goles en la actual temporada de la Serie A.

